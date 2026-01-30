Η Γαλλία καταργεί την έννοια του «συζυγικού καθήκοντος» – Στο επίκεντρο η συναίνεση μέσα στον γάμο

Το νομοσχέδιο, το οποίο στηρίχθηκε από περισσότερους από 120 βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα, έχει στόχο να ξεκαθαρίσει ότι κανένας σύζυγος δεν μπορεί να υποχρεώσει σε πράξεις παρά τη θέληση, στον βωμό του «συζυγικού καθήκοντος» και παρότι η έννοια του «συζυγικού καθήκοντος» δεν αναφέρεται ρητά στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί, τόσο σε δικαστικές αποφάσεις όσο και στην κοινωνική αντίληψη, δημιουργώντας σύγχυση γύρω από το θέμα της συναίνεσης.
Η πρωτοβουλία ανήκει στη βουλευτή Marie-Charlotte Garin και στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Horizons, Paul Christophe.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Η περιοχή στην Αθήνα όπου νοικιάζεται διαμέρισμα 50 τ.μ για 1.100 ευρώ
- Παραβάσεις και ελλείψεις στη Βιολάντα από το 2020 «δείχνει» η Περιφέρεια Θεσσαλίας: Το έγγραφο «καμπανάκι»
- Εξελίξεις στην εξαφάνιση Λόρας: Πιθανότερο σενάριο να ταξίδεψε στη Γερμανία από την πρώτη μέρα φυγής της
- Τα νεότερα για τον τρίτο τραυματία στη Ρουμανία: Παραμένει διασωληνωμένος - Πότε θα επαναπατριστεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.