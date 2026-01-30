Μενού

Η Γαλλία καταργεί την έννοια του «συζυγικού καθήκοντος» – Στο επίκεντρο η συναίνεση μέσα στον γάμο

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε ομόφωνα νομοσχέδιο που βάζει τέλος στην έννοια του λεγόμενου «συζυγικού καθήκοντος».

Reader symbol
Newsroom
Το Ελιζέ στη Γαλλία
Το Ελιζέ στη Γαλλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Το νομοσχέδιο, το οποίο στηρίχθηκε από περισσότερους από 120 βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα, έχει στόχο να ξεκαθαρίσει ότι κανένας σύζυγος δεν μπορεί να υποχρεώσει σε πράξεις παρά τη θέληση, στον βωμό του «συζυγικού καθήκοντος» και παρότι η έννοια του «συζυγικού καθήκοντος» δεν αναφέρεται ρητά στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί, τόσο σε δικαστικές αποφάσεις όσο και στην κοινωνική αντίληψη, δημιουργώντας σύγχυση γύρω από το θέμα της συναίνεσης.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη βουλευτή Marie-Charlotte Garin και στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Horizons, Paul Christophe.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ