Η Γαλλία προετοιμάζει τα νοσοκομεία της για ενδεχόμενο πόλεμο; Η ανησυχητική οδηγία και τι ισχύει

Προβληματισμό και ερωτήματα προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Le Canard Enchaîné» που «αποκάλυψε» τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας της Γαλλίας στις υγειονομικές περιφέρειες, προκειμένου να «ετοιμαστούν για πόλεμο μέσα στο 2026».

Την ίδια ώρα, η Le Figaro, πριν από τρεις ημέρες, υπήρξε πιο καθησυχαστική σε ό,τι αφορά τις οδηγίες στα νοσοκομεία της Γαλλίας για την άνοιξη του 2026, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ήταν «προληπτικές».

Αρχικά, η Figaro εξηγεί πως η εφημερίδα διέρρευσε εσωτερικά έγγραφα του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της εντολής της Γενικής Γραμματείας Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας, που ζητούν από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας να προετοιμαστούν για μια πιθανή «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026.

Γαλλία: Τι αναφέρει το επίμαχο έγγραφο

Σε αυτό το έγγραφο, το υπουργείο «προετοιμάζεται» για ένα σενάριο στο οποίο η χώρα θα γίνει μια βάση -στα μετόπισθεν- ικανή να δεχτεί μια μαζική εισροή τραυματιών στρατιωτών, τόσο Γάλλων όσο και ξένων.

Οι οδηγίες, όπως αναγράφονται παραπάνω, προκάλεσαν προβληματισμό μεταδίδει το γαλλικό μέσο ενημέρωσης, την ώρα που οι πολεμικές «ιαχές» πάνω από την Ευρώπη συνεχίζουν να ηχούν με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Παρόλο που απηχεί τα τρέχοντα διεθνή γεγονότα και την υπόθεση μιας γενικευμένης, υψηλής έντασης σύγκρουσης σε ευρωπαϊκό έδαφος, αυτό το προληπτικό έργο που επιτελείται από τα Υπουργεία Ενόπλων Δυνάμεων και Υγείας δεν είναι στην πραγματικότητα κάτι καινούργιο.

Σε επικοινωνία με την εφημερίδα Le Figaro, το Κέντρο Υγειονομικών Κρίσεων του Υπουργείου Υγείας υπενθυμίζει ότι η αποστολή του « είναι να προβλέπει τους κινδύνους και τις απειλές που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας», συμπεριλαμβανομένων των «επιδημικών κινδύνων (...) στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου» , των «περιβαλλοντικών κινδύνων, με την αύξηση των ακραίων κλιματικών φαινομένων» ή ακόμη και των «κακόβουλων κινδύνων, με την προετοιμασία του συστήματος υγείας για τη διαχείριση μιας εισροής θυμάτων».

Αυτή η επιστολή που στάλθηκε στην ARS αποτελεί πιο συγκεκριμένα μέρος του «κοινού έργου» που διεξάγεται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας (DGS) και την Κεντρική Διεύθυνση της Υπηρεσίας Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων για την « πρόβλεψη, την προετοιμασία και την ανταπόκριση στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, ενσωματώνοντας παράλληλα τις συγκεκριμένες ανάγκες της άμυνας στον τομέα της υγείας», προσθέτει το Υπουργείο Υγείας.

«Μεταξύ των κινδύνων που εντοπίστηκαν, επομένως, είναι η υπόθεση μιας σημαντικής εμπλοκής όπου το ζήτημα της υγείας θα συνίστατο στη φροντίδα μιας δυνητικά υψηλής εισροής θυμάτων από το εξωτερικό. Επομένως, αποτελεί ζήτημα για το σύστημα υγείας μας να προβλέψει τη φροντίδα των στρατιωτικών ασθενών στο πολιτικό σύστημα υγείας», εξηγεί το Υπουργείο.

«Αυτή είναι μια διαδικασία που κάνουμε εδώ και ένα ή δύο χρόνια», εξήγησε η Catherine Bertrand, πρόεδρος της Γαλλικής Εταιρείας Ιατρικής Καταστροφών. «Δεν είναι κάτι σπάνιο. Αναμένουμε σενάρια που θα μπορούσαν να μας εκπλήξουν αν δεν τα εξετάσουμε εκ των προτέρων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μιας σύγκρουσης, όχι απαραίτητα όπου η Γαλλία θα δεχόταν άμεση επίθεση, αλλά που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις εδώ, με την έννοια ότι θα έπρεπε να δεχόμαστε τραυματίες, από τη χώρα μας ή από συμμαχικές χώρες».

Συγκεκριμένα, τα πολιτικά νοσοκομεία θα κληθούν να βοηθήσουν την Υπηρεσία Υγείας του Στρατού φροντίζοντας τυχόν τραυματίες πολέμου, οι οποίοι συνήθως νοσηλεύονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά οι οποίοι θα είναι κατακλυσμένοι από τον αριθμό τους εδώ.

