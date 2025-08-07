Με τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων δεκαετιών, με αρκετούς να τις χαρακτηρίζουν ως τις πιο δύσκολες από τη δεκαετία του 1940, βρίσκεται αντιμέτωπη τις τελευταίες τρεις ημέρες η Γαλλία, από τις οποίες μάλιστα μία γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, οι φωτιές στη νότια Γαλλία επεκτείνονται πολύ πιο αργά συγκριτικά με τις άλλες ημέρες, αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο από τις πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Γαλλία των τελευταίων οκτώ δεκαετίων έχει προκαλέσει τον θάνατο μιας γυναίκας, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αγνόησε τις εντολές εκκένωσης, και έχει καταστρέψει δεκάδες σπίτια, αναγκάζοντας περίπου 2.000 κατοίκους και παραθεριστές να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους.

A wildfire in southern France has swept through an area larger than Paris. Nearly 2,000 firefighters are battling the blaze, which has displaced thousands and claimed one life. pic.twitter.com/l7Nugw05nE — DW News (@dwnews) August 7, 2025

Η Γαλλία στις φλόγες: «Εικόνες αποκάλυψης»

«Δεν έχουμε πλέον νερό, ίντερνετ και ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν έχουμε τίποτα. Είναι η αποκάλυψη» δήλωσε ο κάτοικος και αγρότης Alain Reneau, ο οποίος ζει στο Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, ένα χωριό που επλήγη σοβαρά από τη φωτιά.

«Σώσαμε το σπίτι, αλλά έπρεπε να παλέψουμε όλη τη νύχτα, για δύο ημέρες». Στήλες καπνού υψώνονταν πάνω από τη δασική περιοχή στην περιοχή Aude. Πλάνα από drone έδειχναν εκτάσεις καμένης γης μετά την πυρκαγιά που κατέκαψε μια περιοχή μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το Παρίσι.

Η πυρκαγιά, όχι μακριά από τα σύνορα με την Ισπανία και τη Μεσόγειο Θάλασσα, εξαπλώθηκε ασυνήθιστα γρήγορα, τροφοδοτούμενη από ισχυρούς ανέμους και πολύ ξηρή βλάστηση, μετά από μήνες ξηρασίας στην περιοχή.

Γαλλία: Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας

«Πρόκειται για μία καταστροφή άνευ προηγουμένου», τονίζει ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού.

Σε συνθήκες κόλασης επί της γης μέρα και νύχτα, χιλιάδες πυροσβέστες με κίνδυνο την ζωή τους προσπαθούν να θέσουν υπο έλεγχο τα μέτωπα.

Παρόμοιες σκηνές στην Ταρίφα, στη νότια Ισπανία, όπου μια δασική πυρκαγιά κατακαίει την ύπαιθρο. Η παρατεταμένη ξηρασία και οι δυνατοί άνεμοι μετατρέπουν κάθε σπίθα σε φλεγόμενο μέτωπο.