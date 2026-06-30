Η Γαλλία στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Έρευνα για πιθανή υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιά ομάδα

Η δικαστική έρευνα για πιθανή υπεξαίρεση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πολιτική ομάδα Identity and Democracy (ID), στην οποία συμμετείχε το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Rassemblement National (RN) από το 2019 έως το 2024, στη Γαλλία, προχωρά με ταχείς ρυθμούς.
Η Le Monde αποκάλυψε ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Βέλγιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από την υποβολή σχετικής έκθεσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η εισαγγελία «διεξάγει επί του παρόντος έρευνες στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της εν εξελίξει διερεύνησης μιας υπόθεσης που αφορά τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων από μια πρώην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 2019-24» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
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