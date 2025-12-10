Η Γαλλία ξανανοίγει την πόρτα στους οίκους ανοχής – Η πρόταση της Λεπέν

Η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της, Εθνική Συσπείρωση, ανοίγουν νέο μέτωπο στη γαλλική πολιτική σκηνή: την επαναλειτουργία των οίκων ανοχής. Σύμφωνα με δηλώσεις του βουλευτή Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, το κόμμα ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα επιτρέπει τη δημιουργία συνεταιριστικών δομών, όπου οι ίδιες οι ιερόδουλες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο.

«Οι ιερόδουλες θα ήταν αυτοκράτειρες στο βασίλειό τους», τόνισε ο Τανγκί στο RTL, υπογραμμίζοντας ότι το προσχέδιο έχει ήδη την υποστήριξη της Λεπέν.

Η Γαλλία είχε απαγορεύσει τους οίκους ανοχής το 1946, ενώ ο νόμος του 2016 επέβαλε πρόστιμα στους πελάτες. Η νέα πρόταση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη νομιμοποίηση της πορνείας, με έντονες αντιδράσεις και διχασμό στην κοινωνία.

Παρόμοιες συζητήσεις αναδύονται και σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως στην Ιταλία, όπου πολιτικοί του κυβερνητικού συνασπισμού της Τζιόρτζια Μελόνι έχουν εκφραστεί υπέρ της ρύθμισης της πορνείας, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Η πρόταση της Λεπέν αναμένεται να προκαλέσει θύελλα αντιπαραθέσεων, καθώς αγγίζει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κοινωνικά ζητήματα της Ευρώπης.