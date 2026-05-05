Η γαλλική «επανάσταση» με ένα ευρώ: Πώς το Παρίσι σώζει τους φοιτητές από την ανέχεια

Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στη φοιτητική ανέχεια, καθιερώνοντας το «γεύμα του 1 ευρώ» για το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας. Το μέτρο, που μέχρι πρότινος αφορούσε αποκλειστικά τους οικονομικά ασθενέστερους, επεκτείνεται πλέον σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές, μετατρέποντας το πλήρες γεύμα τριών πιάτων από προνόμιο λίγων σε καθολικό δικαίωμα.

Η κυβερνητική παρέμβαση δεν είναι τυχαία, καθώς τα στοιχεία σοκάρουν. To 48% των φοιτητών δηλώνουν ότι έχουν αναγκαστεί να παραλείψουν γεύματα λόγω έλλειψης χρημάτων,ενώ το 23% των νέων αντιμετωπίζουν τακτικά το φάσμα της πείνας.

Για έναν φοιτητή στο Παρίσι, όπως ο 18χρονος Αλεξάντρ Ιωαννίδης, η αλλαγή αυτή μεταφράζεται σε μείωση του μηνιαίου κόστους σίτισης κατά 66% (από 60€ σε μόλις 20€), απελευθερώνοντας πόρους για άλλες βασικές ανάγκες.

«Πρόκειται για μια μικρή εσωτερική επανάσταση», δήλωσε ο Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Φιλίπ Μπατίστ, ανακοινώνοντας χρηματοδότηση-μαμούθ ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2027.