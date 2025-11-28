Μενού

Η Γερμανία είναι «all in» για ένταξη Τουρκίας στο SAFE: «Θα είμαστε αξιόπιστος εταίρος της Άγκυρας»

Ο Χακάν Φιντάν πήρε ισχυρές διαβεβαιώσεις κατά την επίσκεψη στη Γερμανία για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

giannoulas
Ιωάννης Γιαννούλας Κοκκώνης
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Βάντεφουλ
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Βάντεφουλ | AP
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γερμανία, μεταδίδει η Haberler.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε στην κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε με τον Φιντάν: «Εάν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, η Γερμανία θα είναι ένας αξιόπιστος και φιλικός εταίρος.

Η Τουρκία είναι κεντρική χώρα σε πολλούς τομείς. Επομένως, είναι σαφές ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας είναι προς το συμφέρον μας».

Ο Φιντάν δήλωσε στη συνάντηση: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην αξιολόγηση της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ βάσει κριτηρίων, ούτε μπορεί να υπάρξει.

Το θεμελιώδες πρόβλημα εδώ είναι ότι η διαδικασία δεν προχωρά και τα κεφάλαια δεν ανοίγουν. Σε αυτό το σημείο, έχουμε κάνει τις απαραίτητες συζητήσεις. Η προσδοκία μας είναι ότι η ΕΕ θα ανοίξει ξανά τα κεφάλαια και θα προωθήσει τη σχέση με την Τουρκία ως υποψήφια χώρα στη συμμαχία», είπε.

 

