Η γκάφα Τραμπ στη συνάντηση με Στάρμερ: «Η Βρετανία θα επενδύσει 17 τρισ. στις ΗΠΑ» - Τι συμφώνησαν

Μία στιγμή «υπερβολής», εάν όχι γκάφας, είχε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησής του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια των κοινών τους συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ ακούγεται να λέει πως η Βρετανία σκοπεύει να επενδύσει 17 τρισ. στις ΗΠΑ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Κιρ Στάρμερ ο οποίος κοίταξε, κάπως αμήχανα, τον Αμερικανό πρόεδρο.

🙄Trump seems to have exaggerated again — to put it mildly



The US President claimed that this year Britain will invest more than $17 trillion.



That’s more than half of the entire US GDP. https://t.co/heGJbqDngs pic.twitter.com/LRobvDE1W1 — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

Ντόναλντ Τραμπ - Κιρ Στάρμερ: Σε τι συμφώνησαν

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συνομιλίες των δύο ηγετών έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή τους παρουσία σε επιχειρηματικό φόρουμ, όπου απευθύνουν δηλώσεις σε εκπροσώπους μεγάλων πολυεθνικών και τεχνολογικών κολοσσών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η «ειδική σχέση» Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ, η οποία σήμερα μετουσιώνεται σε ένα οικονομικό πακέτο-μαμούθ ύψους 250 δισεκατομμυρίων λιρών, από το οποίο 150 δισ. έχουν ήδη επισημοποιηθεί.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή ασφάλεια και νέα πυρηνική ενέργεια, ενώ πρόκειται για περίπου 40 επιμέρους συμφωνίες που αποτελούν το οικονομικό αποτύπωμα της επίσκεψης Τραμπ στη χώρα.

Ωστόσο, πίσω από τις φιλοφρονήσεις, δεν λείπουν οι πολιτικές εντάσεις. Ο πρωθυπουργός Στάρμερ επιχειρεί να ενισχύσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ωστόσο θέτει ως προτεραιότητα και τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, στο πλαίσιο της υποστήριξης προς την Ουκρανία. Παράλληλα, επιδιώκει να προετοιμάσει το έδαφος για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφεύγει προς το παρόν κάθε ξεκάθαρη δέσμευση στα διπλωματικά ζητήματα, προβάλλοντας ως την επιτυχία των επενδύσεων και την οικονομική αναγέννηση των διμερών σχέσεων.

Η ημέρα αναμένεται να κορυφωθεί με την κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών στις 4:30 ώρα Ελλάδος.