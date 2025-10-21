Η Google έχει κοριούς – και δεν μιλάμε για software

Αναστάτωση επικράτησε στα γραφεία της Google στο Chelsea της Νέας Υόρκης, όταν οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν με email ότι υπάρχει «πιθανή παρουσία κοριών» στο κτίριο. Ναι, καλά διαβάσατε: στα headquarters της καινοτομίας, οι πραγματικοί «χάκερς» ήταν τελικά έντομα.

Λίγες ώρες αργότερα, εξειδικευμένοι εξολοθρευτές με σκύλο-ανιχνευτή επιβεβαίωσαν την υποψία, βρίσκοντας «αξιόπιστα στοιχεία» για μόλυνση. Το προσωπικό κλήθηκε να μείνει σπίτι μέχρι να ολοκληρωθεί η απολύμανση, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα κάνει προληπτικούς ελέγχους και σε άλλα κτίρια της στη Νέα Υόρκη, όπως στο Hudson Square.

Σύμφωνα με το wired.com, η Google ζήτησε από τους υπαλλήλους να αναφέρουν άμεσα τυχόν συμπτώματα ή ύποπτες θεάσεις κοριών, ενώ όσοι βρουν έντομα στο σπίτι τους καλούνται να καλέσουν επαγγελματίες απεντόμωσης.

Στο μεταξύ, φήμες που κυκλοφορούν στους διαδρόμους θέλουν τα τεράστια λούτρινα ζώα που διακοσμούν τα γραφεία να είναι οι «ύποπτοι» για την εξάπλωση. Η εταιρεία, φυσικά, δεν σχολίασε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Google στη Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα: το 2010, τα γραφεία της στην 9η Λεωφόρο είχαν επίσης «χτυπηθεί» από κοριούς, σε μια περίοδο που ολόκληρη η πόλη βίωνε μαζική έξαρση.