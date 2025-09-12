Η ΓΣ του ΟΗΕ ενέκρινε δήλωση για λύση δύο κρατών Ισραήλ, Παλαιστίνης: Υπέρ από την Ελλάδα

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, υπέρ της σχετικής απόφασης ψήφισε η Ελλάδα. Συνολικά έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά ενώ 12 χώρες τήρησαν αποχή.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο -με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία- σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

Today, under the leadership of France and Saudi Arabia, 142 countries have adopted the New York Declaration on the implementation of the Two-State Solution.



Together, we are charting an irreversible path towards peace in the Middle East.… pic.twitter.com/74c5CrMKW1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2025

Ισραήλ - Παλαιστίνη: Τι ανακοίνωσε ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα την υιοθέτηση στον ΟΗΕ της δήλωσης της Νέας Υόρκης, η οποία αποσκοπεί στο να δώσει νέα ώθηση στη λύση των δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους, με τον Γάλλο πρόεδρο να μιλά για ένα βήμα σε μια «μη αναστρέψιμη πορεία προς την ειρήνη».

«Υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, 142 χώρες υιοθέτησαν τη δήλωση της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε λίγο νωρίτερα σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Το κείμενο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση δέκα ημέρες πριν από μια σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμπροεδρεύσουν το Παρίσι και το Ριάντ στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, όπου ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.