Η γυναικάρα Χάιντι Κλουμ είναι με διαφορά η βασίλισσα του Halloween: Οι μεταμορφώσεις της κάνουν πάταγο

Halloween σημαίνει Heidiween και άπαντες περιμένουν με ενθουσιασμό κάθε χρόνο την ολική μεταμόρφωση της Γερμανίδας καλλονής Χάιντι Κλουμ, η οποία πραγματικά το λατρεύει.

Γιατί, για το σούπερ μόντελ, δεν μιλάμε απλά για ένα κοστούμι που φορά, αλλά για ολική μεταμόρφωση, όπως συμβαίνει στο Hollywood.

Φέτος, κατέπληξε τους πάντες και πάλι, καθώς ντύθηκε «Μέδουσα». Ο σύζυγός της μάλιστα ήταν ασορτί, καθώς ντύθηκε μαρμαρωμένος στρατιώτης. Τα φλας άναψαν στο κόκκινο χαλί του ετήσιου πάρτι της στη Νέα Υόρκη και ανέδειξαν την παντοτινή νικήτρια.

Το πρώτο μεγάλο Halloween της Χάιντι Κλουμ ήταν το 2000. Τότε, το διάσημο μοντέλο φόρεσε μια μαύρη περούκα και ένα δερμάτινο φόρεμα, μια αναφορά στη γενέτειρά της, τη Γερμανία. Έκανε μόνη της το μαλλί και το μακιγιάζ της. Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν απλό και, όπως η ίδια η Κλουμ παραδέχτηκε στο «The Tonight Show» ήταν «βαρετό».

Έκτοτε, έβαλε τη φαντασία να δουλέψει και φυσικά στους επαγγελματίες στα εφέ. Έτσι το 2022 εμφανίστηκε ως… γιγάντιο σκουλήκι φορώντας μια τεράστια κατασκευή από latex που κάλυπτε ολόκληρο το σώμα της, αφήνοντας μόνο τα μάτια της να διακρίνονται. Η ίδια δεν δίστασε να κυλιστεί στο κόκκινο χαλί, προκαλώντας ενθουσιασμό και τρόμο μαζί. «Το Halloween είναι η ευκαιρία μου να γίνω κάποιος άλλος — ή κάτι άλλο», είχε πει γελώντας.

Το 2023 ντύθηκε παγώνι, σε συνεργασία με ακροβάτες του Cirque du Soleil, ενώ το 2024 ξεπέρασε κάθε φαντασία μεταμορφώνοντάς τον εαυτό της σε E.T., τον θρυλικό εξωγήινο της ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Είναι χαρακτηριστικό πως το κοστούμι της χρειάστηκε μήνες δουλειάς, 30 ειδικούς και ατελείωτες ώρες μακιγιάζ.

Η Χάιντι Κλουμ... ΕΤ | Youtube

Με κάθε μεταμόρφωσή της, η Χάιντι Κλουμ δηλώνει πως η μόδα, το μακιγιάζ και η τέχνη των ειδικών εφέ μπορούν να συνυπάρξουν σε μια νέα μορφή καλλιτεχνικής αφήγησης. «Το Halloween είναι η μέρα που επιτρέπεται να είσαι αλλόκοτος, υπερβολικός, διαφορετικός», δηλώνει συχνά. «Κι εγώ το λατρεύω αυτό».

Χάιντι Σρεκ Κλουμ | Youtube

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της, η Κλουμ έχει ήδη αποφασίσει τι θα φορέσει το 2026. Κανείς δεν γνωρίζει τι ετοιμάζει, αλλά όλοι ξέρουν ένα πράγμα: θα είναι τεράστιο.



