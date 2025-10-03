Η Χαμάς έδωσε απάντηση στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Έτοιμη να αποδεχτεί επιστροφή των ομήρων

Η παλαιστινιακή Χαμάς μόλις εξέδωσε απάντηση στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε μία βλοσυρή προθεσμία προς την οργάνωση.

Μια ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι η παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση υπέβαλε την απάντησή της στους μεσολαβητές της Γάζας, σχετικά με το σχέδιο Τραμπ που θέλει αφοπλισμό της, απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ, και μεσολαβητική κυβέρνηση στην περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα (3/10) ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει τελεσίγραφο 48 ωρών, ζητώντας απάντηση στην πρότασή του για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας έως την Κυριακή στις 18:00 ώρα Ουάσινγκτον (01:00 ώρα Ελλάδας).

Χαμάς: Έτοιμη για επιστροφή ομήρων και συζητήσεις

Στο μήνυμά του στο Truth Social την Παρασκευή, ο Τραμπ τόνισε ότι όλες οι εμπλεκόμενες χώρες έχουν υπογράψει τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει αποδοχή ως την προθεσμία, θα ακολουθήσει «μια κόλαση», υπονοώντας σφοδρές συνέπειες για τη Χαμάς.

Η παλαιστινιακή ομάδα λέει ότι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα και να αποσυρθούν πλήρως οι ισραηλινές δυνάμεις από τον θύλακα, είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους - τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς - σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση του Τραμπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της που κοινοποιήθηκε στο Telegram.

Ανέφερε επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα», δήλωσε η Χαμάς.

«Θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει υπεύθυνα».