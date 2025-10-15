Η Χαμάς έστειλε στους Ισραηλινούς σορό που ανήκει σε Παλαιστίνιο: Ταυτοποιήθηκαν άλλες τρεις

Μία από τις σορούς που επέστρεψε χθες (14/10) η Χαμάς στο Ισραήλ, δεν ανήκει σε κάποιον από τους ομήρους αλλά σε Παλαιστίνιο από τη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται οι Times of Israel.

Από τις 4 σορούς που επιστράφησαν τελευταία, ταυτοποιήθηκαν εκείνες των Ουριέλ Μπαρούχ, Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια αυτού του κατοίκου της Ιερουσαλήμ που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova σε ηλικία 35 ετών.

The families of the hostages and the released embrace the family of Uriel Baruch at this difficult time, following the return of their beloved Uriel z"l to Israel last night for a proper burial.



Alongside the grief and the understanding that their hearts will never be whole… pic.twitter.com/el5zG9MFhD — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 15, 2025

Οι συγγενείς των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί ανακοίνωσαν επίσης την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ.

Οδηγός ταξί ηλικίας 53 ετών, ο Εϊτάν Λεβί σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της επίθεσης της Χαμάς.

The families of the hostages and the released embrace the family of Eitan Levi at this difficult time, following the return of their beloved Eitan z"l to Israel last night for a proper burial.



Alongside the grief and the understanding that their hearts will never be whole again,… pic.twitter.com/1YZ8HJuWuC — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 15, 2025

Στρατιώτης ηλικίας 18 ετών, ο Ταμίρ Νιμρόντι είχε αιχμαλωτισθεί σε στρατιωτική βάση στα σύνορα της Γάζας.

The families of the hostages and the released bow their heads upon receiving the devastating news of the murder of Tamir Nimrodi z”l.



Tamir's return ends 740 agonizing days of uncertainty and profound pain.

The families of the hostages and the released share in the deep grief of… pic.twitter.com/71NXLNkOF9 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 15, 2025