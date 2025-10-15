Η Χαμάς έστειλε στους Ισραηλινούς σορό που ανήκει σε Παλαιστίνιο: Ταυτοποιήθηκαν άλλες τρεις

Μία από τις σορούς που επέστρεψε χθες (14/10) η Χαμάς στο Ισραήλ, δεν ανήκει σε κάποιον από τους ομήρους αλλά σε Παλαιστίνιο από τη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται οι Times of Israel.
Από τις 4 σορούς που επιστράφησαν τελευταία, ταυτοποιήθηκαν εκείνες των Ουριέλ Μπαρούχ, Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια αυτού του κατοίκου της Ιερουσαλήμ που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova σε ηλικία 35 ετών.
Οι συγγενείς των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί ανακοίνωσαν επίσης την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ.
Οδηγός ταξί ηλικίας 53 ετών, ο Εϊτάν Λεβί σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της επίθεσης της Χαμάς.
Στρατιώτης ηλικίας 18 ετών, ο Ταμίρ Νιμρόντι είχε αιχμαλωτισθεί σε στρατιωτική βάση στα σύνορα της Γάζας.
