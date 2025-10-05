«Η Χαμάς θα υποστεί ολική καταστροφή»: Εντείνει τις απειλές ο Τραμπ για συμμόρφωση με το σχέδιό του

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «ολική καταστροφή» εάν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε αν ο σύμμαχός του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, συμφωνεί με τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα, ο Τραμπ απάντησε καταφατικά Στη σημερινή (5/10) συνέντευξη, πρόσθεσε ότι αναμένει σύντομα να μάθει εάν η Χαμάς είναι προσηλωμένη στην ειρήνη.

Το σχέδιο του Τραμπ απαιτεί από τη Χαμάς να επιστρέψει και τους 48 ομήρους, να παραδώσει την εξουσία και να αφοπλιστεί με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης.

Χαμάς - Ισραήλ: O «λάκκος» που κρύβει η συμφωνία

Ωστόσο, η πρόταση, η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Νετανιάχου, δεν ορίζει καμία διαδικασία για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Η Χαμάς συμφώνησε μόνο σε τρία σημεία: την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την παράδοση της εξουσίας και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Δήλωσε δε ότι το υπόλοιπο της συμφωνίας θα πρέπει να συζητηθεί μαζί με άλλα παλαιστινιακά κόμματα, καθώς αποτελεί μέρος μιας «συλλογικής εθνικής στάσης».

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Χαμάς θέλει περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τα πιο ακανθώδη σημεία της συμφωνίας Τραμπ, ιδίως το αίτημα για αφοπλισμό, και ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ.

Γάζα: Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα

Δύο ημέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που έδωσε στο Ισραήλ την αφορμή για να ξεκινήσει τη γενοκτονία, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Οι έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο βασίζονται στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε εκεί τον απεσταλμένο του, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Χθες, Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καμιά καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του, που προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση μέσα σε 72 ώρες των ομήρων, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: Guardian // CNN