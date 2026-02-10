«Η χημεία της εξάλειψης»: Πώς τα ισραηλινά όπλα έκαναν «στάχτη» χιλιάδες Παλαιστίνιους σε δευτερόλεπτα

Αμέτρητες είναι οι τραγικές ιστορίες των μάχων Παλαιστίνιων που χάθηκαν από ισραηλινά πυρά από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023. Ωστόσο, δεν μιλάμε μόνο για πτώματα. Αποκαλυπτική έρευνα δείχνει ότι χιλιάδες άτομα απλά έγιναν «στάχτη» σε κλάσματα του δευτερολέπτου λόγω ισχυρών ισραηλινών όπλων.

Συγκεκριμένα, η έρευνα του Al Jazeera, κάνει λόγο για το πώς το Ισραήλ χρησιμοποίησε όπλα που έχουν απαγορευτεί διεθνώς, πώς αυτά ανέπτυσαν θερμοκρασίες που δεν χωράει ο ανθρώπινος νούς, και πώς εν τέλει «εξάτμισαν» Παλαιστίνιους, αφήνοντας πίσω μόνο κυλίδες αίματος ή μικρά θραύσματα σάρκας και καμία σορό.

Τι έχει καταγράψει η Πολιτική Άμυνα της Γάζας

Η Πολιτική Άμυνα της Γάζας,κατέγραψε 2.842 νεκρούς από τη συστηματική χρήση των εν λόγω όπλων από το Ισραήλ. Πρόκειται για απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα, που συχνά αναφέρονται ως βόμβες κενού ή αεροζόλ, ικανές να παράγουν θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 3.500 βαθμούς Κελσίου.

Ο εκπρόσωπος Mahmoud Basal εξήγησε στο Al Jazeera ότι οι ομάδες χρησιμοποιούν μια «μέθοδο εξάλειψης» στα σημεία των επιθέσεων. «Μπαίνουμε σε ένα στοχευμένο σπίτι και διασταυρώνουμε τον γνωστό αριθμό των ενοίκων με τα πτώματα που ανακτήθηκαν», δήλωσε ο Basal.

«Αν μια οικογένεια μας πει ότι υπήρχαν πέντε άτομα μέσα και ανακτήσουμε μόνο τρία άθικτα σώματα, αντιμετωπίζουμε τα υπόλοιπα δύο ως «εξατμισμένα» μόνο αφού μια εξαντλητική έρευνα δεν αποφέρει τίποτα άλλο παρά βιολογικά ίχνη - σπρέι αίματος σε τοίχους ή μικρά θραύσματα όπως τριχωτά της κεφαλής», πρόσθεσε.

Η χημεία της εξάλειψης

Είναι απίστευτο να χάνεται ένας άνθρωπος σε δευτερόλεπτα. Είναι πέρα από κάθε φαντασία να μην έχει κανείς πτώμα να θάψει. Οι χημικές συνθέσεις από τα πυρά λόγω των όπλων, μετατρέπουν τα ανθρώπινα σώματα σε στάχτη σε δευτερόλεπτα.

Πώς; Ο Βασίλι Φατιγκάροφ, Ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, εξήγησε ότι τα θερμοβαρικά όπλα δεν σκοτώνουν απλώς. Εξαλείφουν την ύλη. Σε αντίθεση με τα συμβατικά εκρηκτικά, αυτά τα όπλα διασκορπίζουν ένα νέφος καυσίμου που αναφλέγεται για να δημιουργήσει μια τεράστια πύρινη σφαίρα και ένα φαινόμενο κενού.

«Για να παραταθεί ο χρόνος καύσης, προστίθενται στο χημικό μείγμα σκόνες αλουμινίου, μαγνησίου και τιτανίου», είπε ο Φατιγκάροφ. «Αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία της έκρηξης μεταξύ 2.500 και 3.000 βαθμών Κελσίου.

Ισραηλινοί στρατιώτες στη Γάζα | AP - Maya Levin

Οι άνθρωποι «εξατμίζονται σαν νερό»

Ο Δρ. Μουνίρ αλ-Μπουρς, γενικός διευθυντής του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, εξήγησε τη βιολογική επίδραση μιας τέτοιας ακραίας θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο αποτελείται περίπου από 80% νερό.

«Το σημείο βρασμού του νερού είναι 100 βαθμοί Κελσίου», είπε ο αλ-Μπουρς. «Όταν ένα σώμα εκτίθεται σε ενέργεια που υπερβαίνει τους 3.000 βαθμούς σε συνδυασμό με τεράστια πίεση και οξείδωση, τα υγρά βράζουν αμέσως. Οι ιστοί εξατμίζονται και μετατρέπονται σε στάχτη. Είναι χημικά αναπόφευκτο».

Η ιστορία της Γιασμίν Μαχάνι και του Ραφίκ Μπαντράν

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναδεικνύει το Al Jazeera, είναι αυτό της Γιασμίν Μαχάνι, που δυστυχώς είναι μια από τις πολλές. Στο κείμενο περιγράφεται, πώς περπάτησε μέσα από τα καπνιστά ερείπια του σχολείου αλ-Ταμπίν στην πόλη της Γάζας, ψάχνοντας τον γιο της, Σαάντ. Βρήκε τον άντρα της να ουρλιάζει, αλλά από τον Σαάντ δεν υπήρχε κανένα ίχνος.

«Μπήκα στο τζαμί και βρέθηκα να πατάω πάνω σε σάρκα και οστά», δήλωσε η Μαχάνι στο Al Jazeera Arabic για μια έρευνα που προβλήθηκε τη Δευτέρα. Έψαξε νοσοκομεία και νεκροτομεία για μέρες. «Δεν βρήκαμε τίποτα από τον Σαάντ. Ούτε καν πτώμα για να θάψουμε. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι».

Για τον Ραφίκ Μπαντράν, ο οποίος έχασε τέσσερα παιδιά στο στρατόπεδο προσφύγων Μπουρέιτζ κατά τη διάρκεια του πολέμου, αυτοί οι τεχνικοί ορισμοί δεν έχουν μεγάλη σημασία. Μπόρεσε να ανακτήσει μόνο μικρά κομμάτια από τα σώματα των παιδιών του για να τα θάψει.

«Τέσσερα από τα παιδιά μου απλώς εξατμίστηκαν», είπε ο Μπαντράν, συγκρατώντας τα δάκρυά του. «Τα έψαξα ένα εκατομμύριο φορές. Δεν έμεινε ούτε ένα κομμάτι. Πού πήγαν;»

Παλαιστίνιοι παραλαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα | AP

Δεν φταίει μόνο το Ισραήλ, φταίμε και εμείς

Σίγουρα η κατηγορία ενάντια στο Ισραήλ είναι κάτι παραπάνω από βάσιμη. Ωστόσο, τα βλέμματα πρέπει να στραφούν και στους προμηθευτές.

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η χρήση αυτών των αδιάκριτων όπλων δεν εμπλέκει μόνο το Ισραήλ αλλά και τους δυτικούς προμηθευτές του.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια γενοκτονία, όχι μόνο ισραηλινή», δήλωσε η δικηγόρος Νταϊάνα Μπούτου, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν στο Κατάρ.

Η δικηγόρος τόνισε ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η χρήση όπλων που δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ μαχητών και αμάχων συνιστά έγκλημα πολέμου.

«Ο κόσμος γνωρίζει ότι το Ισραήλ κατέχει και χρησιμοποιεί αυτά τα απαγορευμένα όπλα», είπε η Μπούτου. «Το ερώτημα είναι γιατί τους επιτρέπεται να παραμένουν εκτός του συστήματος λογοδοσίας»..

