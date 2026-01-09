Η χιονόπτωση «έβαψε» ροζ τον ουρανό στη Bρετανία: Απίστευτα πλάνα από το Μπέρμινγκχαμ

Ο ουρανός στη δυτική Βρετανία πήρε μία εκθαμβωτική ροζ απόχρωση το βράδυ της Πέμπτης (8/1), καθώς έπεσε έντονη χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Γκορέτι.
Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν εντυπωσιακές εικόνες που δείχνουν το φαινόμενο στο κέντρο της πόλης του Μπέρμινγκχαμ, αλλά και στο Χέντνεσφορντ, στο Στάφορντσαϊρ.
Βρετανία: Σε τι οφείλεται ο ροζ ουρανός
Ο παρουσιαστής καιρού του BBC, Σάιμον Κινγκ, δήλωσε ότι η νεφοκάλυψη και το χιόνι που πέφτει σημαίνουν ότι ο ουρανός είναι πιο ανακλαστικός, και το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Μπέρμιγχαμ Σίτι, το Σεντ Άντριους, ήταν η πηγή του φωτός που διαχύθηκε σε ολόκληρο τον ορίζοντα.
Η ποδοσφαιρική ομάδα Χέντνεσφορντ Τάουν δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα παρόμοιο φαινόμενο, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προκλήθηκε από τα φώτα LED του γηπέδου «που βοηθούσαν το γρασίδι να αναπτυχθεί και να ανακάμψει».
«Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες με χαμηλή νέφωση, ακόμη και κατά τη διάρκεια του χιονιού, μπορούν να κάνουν τον ουρανό λίγο πιο ανακλαστικό και να ενιςσχύσουν τη λάμψη από τον φωτισμό των δρόμων, τα κτίρια, ακόμη και μωβ φώτα από τα γήπεδα ποδοσφαίρου», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.
