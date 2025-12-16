Μενού

Η χώρα - έκπληξη που ψηφίστηκε ως η πιο φιλική της Ευρώπης

Αυτή είναι η πιο φιλική προς τους επισκέπτες χώρα της Ευρώπης, σύμφωνα με τα φετινά βραβεία του Conde Nast Traveller. Δείτε σε ποια θέση της λίστας βρίσκεται η Ελλάδα.

Ταλίν - Εσθονία
Τα αξιοθέατα, η φυσική ομορφιά και η γαστρονομία ενός προορισμού είναι σίγουρα σημαντικοί λόγοι για να αποφασίσεις να πραγματοποιήσεις ένα ταξίδι.

Πέρα από αυτά, όμως, ένας άλλος παράγοντας, στον οποίο δίνουν μεγάλη σημασία πολλοί ταξιδιώτες, είναι το πόσο φιλικός είναι ένας προορισμός. Η φιλοξενία και το ζεστό χαμόγελο των ντόπιων μπορούν να κάνουν κάθε ταξίδι αξέχαστο.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

