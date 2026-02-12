Η ICE αποσύρεται από τη Μινεσότα - Ο Τραμπ ενέκρινε το αίτημα για τερματισμό της επιχείρησης

Ο «τσάρος των συνόρων» των ΗΠΑ, Τομ Χόμαν, αποκάλυψε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων που καταπολεμούν τη μετανάστευση στη Μινεσότα θα λάβει τέλος, επιβεβαιώνοντας σε δημοσιογράφους ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το αίτημά του για τον τερματισμό της επιχείρησης.

«Θα παραμείνω στη Μινεσότα λίγο περισσότερο για να επιβλέψω την αποχώρηση, να διασφαλίσω την επιτυχία της», δήλωσε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Πέμπτης.

Ο Τραμπ τους τελευταίους μήνες τοποθέτησε χιλιάδες ένοπλους πράκτορες της ICE μέσα και γύρω από τη Μινεάπολη, προκαλώντας έντονες κινητοποιήσεις που επεκτάθηκαν κατά μήκος της πολιτείας.

Ο Χόμαν είπε ότι η Μινεσότα έχει γίνει «λιγότερο πολιτεία-καταφύγιο» από τότε που οι τοπικοί αξιωματούχοι συνεργάστηκαν παραπάνω με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά τους φονικούς πυροβολισμούς, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο Αμερικανοί πολίτες από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς μετανάστευσης.