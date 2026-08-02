Η ICE συνέλαβε Αφρικανή ερευνήτρια του επιφανούς Johns Hopkins - Κουρελόχαρτο η άδεια εργασίας της

Ερευνήτρια του επιφανούς Πανεπιστημίου Johns Hopkins αφέθηκε ελεύθερη αφού είχε συλληφθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από αξιωματικούς της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Baltimore-Washington.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, οι πράκτορες της ICE συνέλαβαν τη Φατίμα Αμεάκα, υπήκοο Καμερούν, στο αεροδρόμιο την Τρίτη (28/07). Όπως συμπληρώθηκε, η ερευνήτρια παρέμενε στη χώρα παρότι είχε λήξει η βίζα της στις 13 Ιουνίου 2024.

«Παραβιάζοντας τους νόμους της χώρας μας, παρέμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη λήξη της βίζας της. Θα παραμείνει υπό κράτηση της ICE μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης» δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το ABC News, η Αμεάκα διέθετε άδεια εργασίας με ισχύ έως το 2029 και εκκρεμούσε αίτησή της για παροχή ασύλου.

Η Φατίμα Αμεάκα | Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Πανεπιστήμιο δήλωσε ότι ήταν «βαθιά ανήσυχο» για την κράτησή της.

Το Johns Hopkins ανέφερε ότι η Αμεάκα, η οποία είναι διδάκτωρ Φαρμακευτικής, εργάζεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Bloomberg και αποτελεί «ένα αξιόλογο και σεβαστό μέλος της κοινότητάς μας».

«Το Πανεπιστήμιο κατανοεί τον φόβο και την ανησυχία που προκαλεί αυτή η κατάσταση στα μέλη της κοινότητάς μας. Η δρ Αμεάκα ταξίδευε για προσωπικούς λόγους και, παρότι δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τις λεπτομέρειες της υπόθεσής της, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε την κοινότητά μας ότι το Πανεπιστήμιο εργάζεται ενεργά για να της παράσχει υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι έχει πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση» ανέφερε εκπρόσωπος του Johns Hopkins.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Αμεάκα κρατήθηκε στις εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης Alexandria Staging Facility, στην πολιτεία της Λουιζιάνα.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί σελίδα στο GoFundMe για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα καλύψουν τα έξοδα της νομικής της υπεράσπισης.