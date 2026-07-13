Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα Δευτέρα (13/7) σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μπίντφορντ της πολιτείας Μέιν, ενώ για τον θάνατο φέρεται να ευθύνονται πυρά αντρών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της πολιτείας, Ράιαν Φεκτό.

«Ένα άτομο σκοτώθηκε. Η ICE ενεπλάκη. Η αστυνομία της Πολιτείας και το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας βρίσκονται τώρα στο σημείο για να συλλέξουν λεπτομέρειες και αναμένουν από το FBI να διερευνήσει επίσης το περιστατικό», δήλωσε ο Φεκτό, σε ανακοίνωσή του στο Facebook.

«Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που έχω αυτή τη στιγμή. Θα παρέχω περαιτέρω ενημερώσεις, καθώς θα μου μεταδοθούν», πρόσθεσε, όπως μεταφέρει το CNN.

Δεύτερος θάνατος από την ICE σε μία εβδομάδα

Σε παρόμοιο περιστατικό προ ημερών, ένας Μεξικανός υπήκοος έχασε τη ζωή του από πυρά πράκτορα της ICE, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Χιούστον του Τέξας, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Επρόκειτο για τον πρώτο θάνατο από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από εκείνους δυο αμερικανών υπηκόων, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

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Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, διαβεβαίωσε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, τον οποίο παρουσίασε ως μεξικανικό υπήκοο που βρισκόταν παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψής του στο πλαίσιο επιχείρησης της ICE.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, έπεσε πάνω σε όχημα της ICE, αρνήθηκε να υπακούσει σε πολλές φραστικές διαταγές και μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε ''όπλο'' προσπαθώντας να χτυπήσει πράκτορα της ICE», ανέφερε το υπουργείο, κατά το ΑΜΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση της δολοφονίας της δασκάλας Ρενέ Γκουντ, οι αρχές είχαν προτάξει ξανά τη δικαιολογία της «επίθεσης» με αυτοκίνητο, μόνο που εκείνη τη φορά είχε καταγραφεί βιντεοληπτικό υλικό, που κατέρριπτε την εκδοχή εκείνη.