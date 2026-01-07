Οι ΗΠΑ εξετάζουν ποινική δίωξη του πληρώματος του τάνκερ που κατέλαβαν

Το ενδεχόμενο το πλήρωμα του τάνκερ που κατέλαβαν να διωχθεί ποινικά από τις ΗΠΑ ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

«Το πλοίο κατασχέθηκε σήμερα το πρωί στον Βόρειο Ατλαντικό, βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως είχε εντοπιστεί και παρακολουθηθεί», ανέφερε.

Αναφορικά με το αν η κατάσχεση δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία στον Ατλαντικό ενέχει τον κίνδυνο ευρύτερης σύγκρουσης με τη Ρωσία, η Κάρολαϊν Λίβιτ δεν απάντησε ευθέως.

«Πρόκειται για πλοίο του λεγόμενου “σκιώδους στόλου” της Βενεζουέλας, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο που τελεί υπό κυρώσεις, και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό αυτή την προεδρία, δεν πρόκειται να το ανεχθούν αυτό.

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα φτάσει «πολύ σύντομα»

Ερωτηθείσα για την ανακοίνωση που έκανε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ανέφερε ότι το πετρέλαιο θα φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες «πολύ σύντομα».

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ήδη ξεκινήσει τη διάθεση του αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας στην παγκόσμια αγορά προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η Λέβιτ.

Πρόσθεσε ότι όλα τα έσοδα από την πώληση του πετρελαίου και των παραγώγων του θα κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ σε διεθνώς αναγνωρισμένες τράπεζες και, στη συνέχεια, τα κεφάλαια θα διανέμονται «προς όφελος του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας, κατά την κρίση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σχετικά με αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει απαιτήσει από τη Βενεζουέλα να διακόψει τους δεσμούς της με την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και την Κούβα, η Λέβιτ ανέφερε:

«Αυτές οι φερόμενες απαιτήσεις διατυπώθηκαν σε απόρρητη ενημέρωση από τον υπουργό Ρούμπιο. Γνωρίζω ότι από αυτές τις απόρρητες ενημερώσεις προκύπτουν πολλές διαρροές, επομένως δεν πρόκειται ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω, ούτε να υπεισέλθω στο τι έχει πει ο υπουργός σε απόρρητες διαδικασίες προς τα μέλη του Κογκρέσου. Ωστόσο, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει καταστήσει απολύτως σαφές προς τις μεταβατικές αρχές στη Βενεζουέλα ότι αυτό είναι το δυτικό ημισφαίριο και ότι η αμερικανική κυριαρχία θα συνεχιστεί υπό αυτή την προεδρία.»