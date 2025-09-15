Η Ισπανία υψώνει «τείχος» κατά συμμετοχής του Ισραήλ σε αθλητικές διοργανώσεις

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, ζήτησε να αποκλειστεί το Ισραήλ από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις για όσο διάστημα συνεχίζεται η «βαρβαρότητα» του στη Γάζα.

Πρόσθεσε δε ότι το σιωνιστικό κράτος δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί εκδηλώσεις υψηλού προφίλ για να «συγκαλύπτει» την εισβολή του.

Αορμή για τις δηλώσεις ήταν η χθεσινή, Κυριακή (11/9), όταν διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης ανάγκασαν σε πρόωρο τερματισμό τον ποδηλατικό αγώνα Vuelta a España, στον οποίο συμμετείχε ισραηλινή αντιπροσωπεία.

Ισπανία: Περηφάνεια για το εμπάρκο στο Ισραήλ

Ο Sánchez δήλωσε ότι τρέφει «βαθύ θαυμασμό» για όλους όσους διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά κατά της συμμετοχής της ομάδας Israel-Premier Tech.

Ο πρωθυπουργός -ο οποίος έχει επικριθεί έντονα από τους αντιπάλους του επειδή επαίνεσε τους διαδηλωτές ώρες πριν από την αναβολή του αγώνα- δήλωσε ότι ελπίζει ότι τα γεγονότα της Κυριακής στη Μαδρίτη θα οδηγήσουν και άλλους να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί το Ισραήλ σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

«Νομίζω ότι η συζήτηση που ξεκίνησε μετά από όσα συνέβησαν εδώ στη Μαδρίτη χθες θα πρέπει να διευρυνθεί και να εξαπλωθεί σε όλες τις γωνιές του κόσμου», δήλωσε τη Δευτέρα.

«Συμβαίνει ήδη σε ορισμένα μέρη του κόσμου και έχουμε δει πώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λένε ότι όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα, το Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καμία διεθνή πλατφόρμα για να συγκαλύψει την παρουσία του.

Και νομίζω ότι οι αθλητικοί οργανισμοί πρέπει να αναρωτηθούν αν είναι ηθικό για το Ισραήλ να συνεχίσει να συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες».

Παρόλο που η ομάδα Israel-Premier Tech είναι ιδιωτική και όχι κρατική, η παρουσία της στον αγώνα ποδηλασίας οδήγησε σε μια σειρά διαδηλώσεων. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επαίνεσε την ομάδα επειδή «δεν ενέδωσε στο μίσος και τον εκφοβισμό», προσθέτοντας ότι έκανε το Ισραήλ περήφανο.

Οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν με 100.000 διαδηλωτές να συγκεντρώνονται για το συλλαλητήριο της Κυριακής. Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, 22 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές και δύο άτομα συνελήφθησαν.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία χαρακτήρισε τη στάση του Σάντσες απέναντι στη Γάζα ως «συνεχή αντιισραηλινή και αντισημιτική επίθεση», δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός φέρει την ευθύνη για τις σκηνές της Κυριακής.

Μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο δείχνει ότι οι περισσότεροι Ισπανοί υποστηρίζουν τη θέση της κυβέρνησης. Η έρευνα , που διεξήχθη από το think tank Elcano Royal Institute, διαπίστωσε ότι το 82% των ερωτηθέντων πίστευε ότι το Ισραήλ διέπραττε γενοκτονία και το 70% πίστευε ότι η ΕΕ θα έπρεπε να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Πηγή: Guardian