Καταχειροκροτήθηκε Ισπανίδα πολιτικός: «Γιορτάζουμε τη δολοφονία 160 κοριτσιών στο Ιράν; Είναι ανήκουστο»

Σχεδόν viral έχει η γίνει, Manuela Bergerot, Ισπανίδα πολιτικός που σε ένα λόγο γεμάτο δυναμισμό και συναίσθημα καταδίκασε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, των οποίων οι συνέπειες προκάλεσαν, αν όχι οι ίδιοι σύμφωνα με έρευνα των NYT, την επίθεση στο σχολείο που σκοτώθηκαν ιρανές μαθήτριες.

Από το βήμα η πολιτικός δήλωσε ότι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν φεμινιστική ρητορική για να δικαιολογήσουν στρατιωτικές επιθέσεις, με φόντο το καθεστώς κατά των συμφερόντων των γυναικών που υπάρχει στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ακριβώς επειδή είμαι φεμινίστρια αντιτίθεμαι σθεναρά στις πολιτικές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιρανικού Λαού.

Ο πρώτος στρατιωτικός στόχος Τραμπ και Νετανιάχου είναι βομβαρδίσουν ένα σχολείο θηλέων.

Εν τω μεταξύ εκπρόσωπος κόμματος είπε ότι αυτά είναι σπουδαία νέα για τον φεμινισμό.

Έτσι υπερασπίζεται η δεξιά τα δικαιώματα των Ιρανών γυναικών: γιορτάζοντας τη δολοφονία 160 κοριτσιών. Είναι ανήκουστο», δήλωσε μεταξύ άλλων.

