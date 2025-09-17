Η ιστορία δύο ανθρώπων που διάλεξαν να φύγουν αγκαλιά - «Μαζί στη ζωή, μαζί και στον ύπνο»

Στο ένα χωριό της Ιρλανδίας, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έγραψε τον επίλογο μιας ζωής γεμάτης συντροφικότητα.

Τόνι και η Φίλις, και οι δύο 83 ετών, είχαν μετακομίσει από το Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του ’90, αναζητώντας γαλήνη και κοινές στιγμές μακριά από τη φασαρία του κόσμου.

Ήταν ένα ζευγάρι δεμένο όσο λίγα. Η εγγονή τους, Φελίσιτι, τους περιέγραψε ως «όσο πιο δεμένοι γίνεται από άποψη συντροφικότητας».

Όμως, η πανδημία του Covid-19 έφερε μαζί της μια σιωπηλή απομόνωση. Η Φίλις, ήδη εξασθενημένη από τον καρκίνο του παγκρέατος, και ο Τόνι, πάντα στο πλευρό της, αποτραβήχτηκαν από την κοινωνία, φοβούμενοι για την υγεία τους.

Στις 14 Νοεμβρίου 2021, η νύφη τους, Μπέριλ, βρήκε ένα σημείωμα καρφιτσωμένο στην πόρτα του μπανγκαλόου τους:

«Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, θα πρέπει να είμαστε νεκροί».

Μέσα στο σπίτι, η αστυνομία βρήκε το ζευγάρι νεκρό, σε ξεχωριστά κρεβάτια, χωρίς ίχνη βίας. Είχαν καταναλώσει μια δηλητηριώδη ουσία, όπως επιβεβαίωσε η τοξικολογική εξέταση.

Δίπλα τους, ένα μαγνητόφωνο με τις φωνές τους. Ο Τόνι είχε ηχογραφήσει τα λόγια που ίσως συνοψίζουν όλη τους τη ζωή: «Μαζί στη ζωή, μαζί και στον ύπνο».

Δεν υπήρχε πανικός, ούτε φόβος. Μόνο η απόφαση δύο ανθρώπων να φύγουν όπως έζησαν-μαζί. Η Φίλις ήταν ήδη στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου, με μετάσταση σε όλο της το σώμα. Ο Τόνι, αν και υγιής, δεν ήθελε να την αφήσει μόνη.

Είχαν υπογράψει τις διαθήκες τους λίγες μέρες πριν, με πλήρη πνευματική διαύγεια.

O ιατροδικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση «τραυματική», αλλά και βαθιά ανθρώπινη. Η ετυμηγορία ήταν αυτοκτονία. Οι ντόπιοι τους θυμούνται ως «πολύ ήσυχους και μετριόφρονες», με τον Τόνι να ξεχωρίζει για το καλλιτεχνικό του ταλέντο. Η αποτέφρωση έγινε ιδιωτικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: dailymail.com