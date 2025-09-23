Η Ιταλία αλλάζει τους κανόνες: Σκυλιά πάνω από 10 κιλά μπορούν να ταξιδέψουν σε θέση επιβάτη

Για πρώτη φορά στην Ιταλία, από σήμερα Τρίτη (23/09) , επιτρέπεται σε μεσαία και μεγάλα σκυλιά – δηλαδή άνω των 10 κιλών – να ταξιδεύουν στην καμπίνα του αεροπλάνου μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, βάζοντας τέλος στην υποχρεωτική μεταφορά τους στον χώρο των αποσκευών.

Η ιστορική αυτή αλλαγή ξεκινά με πτήση της ITA Airways από το Μιλάνο προς τη Ρώμη και είναι αποτέλεσμα νέων κανονισμών που εγκρίθηκαν πρόσφατα από την ENAC, την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ιταλίας.

Μέχρι σήμερα, οι μεγάλοι σκύλοι ήταν υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν στη μεταφορική θήκη, ενώ η πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας για τα κατοικίδια διέφερε σημαντικά. Πολλές εταιρείες χαμηλού κόστους δεν επέτρεπαν την παρουσία ζώων στην καμπίνα, εκτός από τους σκύλους-οδηγούς. Πέρυσι, η ITA Airways είχε ήδη κάνει ένα πρώτο βήμα, αυξάνοντας το επιτρεπόμενο όριο βάρους για κατοικίδια στην καμπίνα από 8 σε 10 κιλά, αλλά πλέον οι νέοι κανονισμοί ανοίγουν τον δρόμο και για ακόμη μεγαλύτερα ζώα.

Ιταλία: Οι νέες οδηγίες για τα σκυλιά στο αεροπλάνο

Βάσει των οδηγιών, τα σκυλιά θα πρέπει να βρίσκονται σε ειδικό κλουβί μεταφοράς, το οποίο θα είναι σταθερά δεμένο στο κάθισμα, ενώ το συνολικό βάρος ζώου και μεταφορικού μέσου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει εκείνο που αναλογεί σε έναν μέσο επιβάτη. Παράλληλα, θα λαμβάνονται υπόψη κανόνες ασφαλείας και ενημέρωσης του πληρώματος και των επιβατών, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της πτήσης.

Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, που είχε ανακοινώσει το μέτρο λίγες ημέρες πριν, υπογράμμισε τη σημασία του, τονίζοντας πως το θέμα των κατοικιδίων δεν είναι μόνο πρακτικό αλλά και βαθιά συναισθηματικό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το νέο πλαίσιο δείχνει σεβασμό προς τους δεσμούς ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων οικογενειών.

Σημείωσε επίσης ότι το μέτρο έχει προκαλέσει θετικά σχόλια στην Ιταλία και έχει ανοίξει σχετικές συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλα φιλοζωικά μέτρα της κυβέρνησης, όπως η αύξηση των προστίμων για την εγκατάλειψη ζώων, αλλά και η πρόθεση να επιτραπεί στους υπαλλήλους του υπουργείου να φέρνουν τα κατοικίδιά τους στο γραφείο – κάτι που ήδη εφαρμόζεται στη Γερουσία.

Το άνοιγμα των μετακινήσεων για κατοικίδια δεν περιορίζεται μόνο στις αερομεταφορές. Οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι έχουν επίσης προχωρήσει σε διευκολύνσεις για τα ταξίδια με σκύλους, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επιτρέποντας στους πολίτες να ταξιδεύουν με τους τετράποδους φίλους τους με λιγότερους περιορισμούς.

Η Ιταλία δείχνει έτσι μια σαφή πρόθεση να ενσωματώσει τα ζώα συντροφιάς στην καθημερινότητα των πολιτών, όχι μόνο ως αγαπημένα μέλη της οικογένειας, αλλά και ως συνταξιδιώτες με δικαιώματα και σεβασμό.

Με πληροφορίες από ilsole24ore.com