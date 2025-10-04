Μενού

Η Ιταλία διδάσκει αλληλεγγύη: Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες στη διαδήλωση για την Παλαιστίνη

«Λαοθάλασσα» αλληλεγγύης στις διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη στην Ιταλία.

διαδηλωση ρωμη ιταλια παλαιστινη
Η διαδήλωση για την Παλαιστίνη στην Ρώμη | AP
Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών στην Ιταλία, πήραν μέρος σήμερα (4/10) το απόγευμα σε διαδήλωση υπέρ του παλαιστινιακού λαού και του Gaza Sumud Flottilla, η οποία οργανώθηκε στην Ρώμη.

Η πορεία ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Οστιένσε και ολοκληρώθηκε στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, περνώντας από το Κολοσσαίο, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, οργανώσεις Παλαιστινίων της Ιταλίας, ιταλικά συνδικάτα, η Ένωση Αντιφασιστών Ανταρτών Παρτιζάνων, και εκπρόσωποι κομμάτων της ιταλικής αντιπολίτευσης.

Ιταλία: Η παλαιστινιακή αντίσταση στο προσκήνιο

Η κινητοποίηση είχε έως τώρα ειρηνικό χαρακτήρα, χωρίς καμία σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όμως, υπογράμμισαν με έμφαση ότι λίγο μετά την κεφαλή της πορείας, υπήρχε πανό με γραμμένο «7η Οκτωβρίου, ημέρα της παλαιστινιακής αντίστασης».

Συμμετέχοντες στην κινητοποίηση δήλωσαν ότι «στηρίζουν την νόμιμη ένοπλή αντίσταση του παλαιστινιακού λαού».

