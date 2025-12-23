Η Ιταλία «πειράζει» τον εθνικό της ύμνο: Η λέξη που εξαφανίστηκε και άναψε συζητήσεις

Η Ιταλία προχώρησε σε μια διακριτική αλλά ιστορικά φορτισμένη αλλαγή στον εθνικό της ύμνο, αφαιρώντας το εμφατικό «Si!» που επί δεκαετίες ακολουθούσε το κάλεσμα στα όπλα.

Η τροποποίηση, που εφαρμόστηκε με επίσημες οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, βασίζεται σε προεδρικό διάταγμα που παραπέμπει στην αυθεντική εκδοχή του ύμνου όπως είχε γραφτεί τον 19ο αιώνα.

Η αποκάλυψη έγινε από την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, προκαλώντας άμεση επιβεβαίωση από το υπουργείο Άμυνας και το προεδρικό γραφείο. Πηγές της Προεδρίας ξεκαθαρίζουν ότι η αλλαγή δεν έχει πολιτική στόχευση, αλλά επιδιώκει να αποκαταστήσει την ιστορική ακρίβεια, αφαιρώντας μια λέξη που δεν υπήρχε στους αρχικούς στίχους του ποιητή Γκοφρέντο Μαμέλι.

Παρότι το «Si» δεν εμφανίζεται στο κείμενο του 1847, υπήρχε στην παρτιτούρα του συνθέτη Μικέλε Νοβάρο — μια λεπτομέρεια που για χρόνια πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.

Σήμερα, η επιστροφή στην «καθαρή» μορφή του ύμνου ανοίγει μια νέα συζήτηση για το πώς ένα μικρό σημείο στίξης μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μια χώρα ακούει την ίδια της την ιστορία.