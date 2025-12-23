Μενού

Η Ιταλία «πειράζει» τον εθνικό της ύμνο: Η λέξη που εξαφανίστηκε και άναψε συζητήσεις

Μια μικρή αλλά συμβολική αλλαγή στον ιταλικό ύμνο αφαιρεί το «Si!» και ανοίγει νέο κύκλο συζήτησης για την αυθεντικότητα και την ιστορία του.

Reader symbol
Newsroom
Ιταλική σημαία
Ιταλική σημαία | Getty Images
  • Α-
  • Α+

Η Ιταλία προχώρησε σε μια διακριτική αλλά ιστορικά φορτισμένη αλλαγή στον εθνικό της ύμνο, αφαιρώντας το εμφατικό «Si!» που επί δεκαετίες ακολουθούσε το κάλεσμα στα όπλα.

Η τροποποίηση, που εφαρμόστηκε με επίσημες οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, βασίζεται σε προεδρικό διάταγμα που παραπέμπει στην αυθεντική εκδοχή του ύμνου όπως είχε γραφτεί τον 19ο αιώνα.

Η αποκάλυψη έγινε από την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, προκαλώντας άμεση επιβεβαίωση από το υπουργείο Άμυνας και το προεδρικό γραφείο. Πηγές της Προεδρίας ξεκαθαρίζουν ότι η αλλαγή δεν έχει πολιτική στόχευση, αλλά επιδιώκει να αποκαταστήσει την ιστορική ακρίβεια, αφαιρώντας μια λέξη που δεν υπήρχε στους αρχικούς στίχους του ποιητή Γκοφρέντο Μαμέλι.

Παρότι το «Si» δεν εμφανίζεται στο κείμενο του 1847, υπήρχε στην παρτιτούρα του συνθέτη Μικέλε Νοβάρο — μια λεπτομέρεια που για χρόνια πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.

Σήμερα, η επιστροφή στην «καθαρή» μορφή του ύμνου ανοίγει μια νέα συζήτηση για το πώς ένα μικρό σημείο στίξης μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μια χώρα ακούει την ίδια της την ιστορία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ