Η κακοκαιρία Byron «χτύπησε» και τη Γάζα: Σκηνές χάους με πλημμυρισμένους δρόμους και καταυλισμούς

Η καοκαιρία Byron «χτύπησε» και τη Λωρίδα της Γάζας, με τις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Μερικά από τα στιγμιότυπα, δείχνουν πλημμυρισμένους καταυλισμούς και δρόμους, με τους κατοίκους να προσπαθούν να απομακρύνουν το νερό με τα λίγα μέσα που διαθέτουν.

Για τα 1,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που ζουν κάτω από πλαστικά φύλλα και κουρέλια, η καταιγίδα σημαίνει κάτι περισσότερο από απλώς κακές καιρικές συνθήκες. Είναι ένας ακόμη κίνδυνος που προστίθεται στον ήδη υπάρχοντα αγώνα για επιβίωση.

«'Ολες οι σκηνές πλημμύρισαν. Κάποιες παρασύρθηκαν από τα νερά. Οι συνθήκες είναι δραματικές για όλους τους κατοίκους», επισημαίνει κάτοικος της Λωρίδας της Γάζας σε βίντεο που αναδημοσίευσε ο ANT1.

O OHE μάλιστα, αναφέρει ότι πάνω από 800.000 κάτοικοι κινδυνεύουν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι μετεωρολόγοι, σύμφωνα με το Al Jazeera, δήλωσαν ότι ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν την περιοχή και το Σαββατοκύρτιακο 13 και 14 Δεκεμβρίου, με κίνδυνο να προκληθούν πλημμύρες και σημαντικές ζημιές από τους ανέμους. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι η Γάζα δεν αντιμετωπίζει αυτή την καταιγίδα με έτοιμες υποδομές, εφοδιασμένα καταφύγια ή λειτουργικά συστήματα αποχέτευσης.

Εικόνες αλληλεγγύης από τη Γάζα: «Όταν αρχίζει να φυσάει, κρατάμε όλοι τους πασσάλους για να μην πέσει η σκηνή»

Στα στρατόπεδα της πόλης της Γάζας, οι σκηνές ευαλωτότητας είναι παντού. Οι περισσότερες σκηνές είναι κατασκευασμένες από μουσαμάδες βοήθειας, κομμάτια πλαστικού που έχουν περισυλλεγεί από τα ερείπια και κουβέρτες δεμένες σε ανακυκλωμένους ξύλινους πασσάλους. Πολλές κρεμούν ορατά στη μέση, άλλες είναι ανεπαρκώς στηριγμένες, σε τέτοιο βαθμό που τρέμουν και κουνιούνται βίαια με το παραμικρό αεράκι.

As Storm Byron bears down on Gaza, the strip’s shattered infrastructure, blocked drainage and overwhelmed shelters leave it dangerously unprepared for severe weather#StormByron #Gaza https://t.co/3OMOPTIzqC — National Herald (@NH_India) December 12, 2025

«Όταν αρχίζει να φυσάει, κρατάμε όλοι τους πασσάλους για να μην πέσει η σκηνή», είπε ο Χάνι Ζιάρα, ένας πατέρας που έχει βρει καταφύγιο στη δυτική Γάζα, μετά την καταστροφή του σπιτιού του πριν από μήνες.