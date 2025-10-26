Η καταιγίδα Melissa φτάνει σε επίπεδο τυφώνα – Απειλεί με καταστροφικές πλημμύρες την Καραϊβική

Η τροπική καταιγίδα Melissa ενισχύθηκε το Σάββατο και πλέον έχει εξελιχθεί σε τυφώνα, απειλώντας με καταρρακτώδεις βροχές και εκτεταμένες πλημμύρες την περιοχή της βόρειας Καραϊβικής.

Οι αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση τυφώνα για την Τζαμάικα, καθώς οι άνεμοι της Melissa έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί δραματικά μέσα στις επόμενες ώρες.

Η Melissa πιθανότατα αρχίζει να ενισχύεται ραγδαία και αναμένεται να εξελιχθεί σε μεγάλο τυφώνα αύριο», ανέφερε το Κέντρο σε ανακοίνωσή του.

Ο αργός και ασταθής τυφώνας αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις έως και 25 ίντσες (64 εκατοστά) στην Τζαμάικα, ενώ παρόμοιες ποσότητες βροχής προβλέπονται και για το νότιο τμήμα της Αϊτής και της Δομινικανής Δημοκρατίας έως τη Δευτέρα.

Στη χερσόνησο Tiburon στη νοτιοδυτική Αϊτή, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για καταρρακτώδη βροχή έως 35 ίντσες (89 εκατοστά), με σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.