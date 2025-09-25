Η κιθάρα που «ευθύνεται» για τη διάλυση των Oasis βγαίνει σε δημοπρασία

Το ήξερες ότι μια κόκκινη Gibson ES-355 ακουστική κιθάρα ήταν η αφορμή που διαλύθηκε το θρυλικό συγκρότημα των Oasis;

Το ημερολόγιο δείχνει Αύγουστο του 2009 και οι Oasis βρίσκονται στο Rock en Seine Festival, στο Παρίσι για μια ακόμα συναυλία. Στη συναυλία «τα σπάσανε»... κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στα παρασκήνια ξέσπασε έντονος καυγάς ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος και ο Liam από το θυμό καταστρέφει την κιθάρα, σύμφωνα με τον Noel, και μαζί και το μέλλον του συγκροτήματος.

«Με κάποια λύπη αλλά και μεγάλη ανακούφιση σας ανακοινώνω ότι αποχωρώ από τους Oasis απόψε. Ο κόσμος θα γράψει και θα πει ό,τι θέλει, αλλά εγώ απλά δεν μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω με τον Liam ούτε μια μέρα παραπάνω», είχε αναφέρει τότε ο Noel Gallagher.

Οι Oasis φέτος φύλαγαν μια έκπληξη για το κοινό τους: νέο tour το 2025.

Η κιθάρα που τα «ξεκίνησε όλα» βγήκε σε δημοπρασία σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση και εκτιμάται ότι θα πωληθεί για 250.000-500.000 λίρες. Τυχαίο ή είναι συμβολισμός για το ότι τα αφήνουν όλα πίσω; Κανείς δεν ξέρει.

Την κιθάρα την ξέρουμε όμως όλοι: είναι η ιστορική κιθάρα που χρησιμοποιήθηκε για την ηχογράφηση του Wonderwall, και πωλείται επίσης μαζί με περίπου 150 αντικείμενα των Oasis στο πλαίσιο της δημοπρασίας Propstore.

Η ευρύτερη δημοπρασία περιλαμβάνει τα γυαλιά ηλίου του John Lennon από την περίοδο «lost weekend», τα οποία εκτιμάται ότι θα πιάσουν 300.000 λίρες, και το λευκό καπέλο του Michael Jackson από το Smooth Criminal, το οποίο αναμένεται να πιάσει 80.000 λίρες.

Ο Mark Hochman, ειδικός μουσικής στο Propstore, δήλωσε: «Από τα αδιαμφισβήτητα γυαλιά του John Lennon έως τις εμβληματικές κιθάρες του Noel Gallagher, αυτά δεν είναι απλά συλλεκτικά αντικείμενα, αλλά πολιτιστικά ορόσημα που έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Με πληροφορίες από Guardian