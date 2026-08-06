Η κλιματική αλλαγή μεταμορφώνει τον Δούναβη σε «ζωντανό» μουσείο: Τα μυστικά του πυθμένα του

Η πτώση της στάθμης του ποταμού Δούναβη αυτό το καλοκαίρι λόγω κλιματικής αλλαγής δεν επηρέασε μόνο τη ναυσιπλοΐα και τη γεωργία, αλλά αποκάλυψε επίσης αρχαιολογικούς και φυσικούς θησαυρούς του.

Πολυάριθμα αντικείμενα παρέμεναν κρυμμένα για δεκαετίες στον πυθμένα του, ακόμη και για χιλιάδες χρόνια, κάτω από τα νερά του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το Reuters, η στάθμη των υδάτων στη Βουλγαρία υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας στην ανακάλυψη λειψάνων ενός μαλλιαρού μαμούθ στις όχθες του ποταμού κοντά στο χωριό Ριάχοβο.

Οι ιστορικοί «θησαυροί» του Δούναβη

Ένας κάτοικος της περιοχής εντόπισε τμήματα οστών και χαυλιοδόντων που προεξείχαν από το ξηρό έδαφος και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικοί από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο της πόλης Ρούσε επιβεβαίωσαν ότι τα ευρήματα ανήκουν σε μαμούθ που έζησε κατά την Εποχή των Παγετώνων.

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Τα λείψανα περιλαμβάνουν τμήματα της γνάθου, χαυλιόδοντες και άλλα οστά. Οι επιστήμονες τόνισαν ότι η πτώση της στάθμης του νερού επέτρεψε την πρόσβαση στην περιοχή για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ανακάλυψη μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούσαν αυτά τα γιγάντια ζώα στην Ανατολική Ευρώπη.

Τα λείψανα του μαμούθ δεν ήταν η μοναδική έκπληξη. Η υποχώρηση των υδάτων του Δούναβη αποκάλυψε επίσης:

Βυθισμένα πλοία από διαφορετικές ιστορικές περιόδους

από διαφορετικές ιστορικές περιόδους Ναυάγια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που παρέμεναν κάτω από το νερό επί δεκαετίες

που παρέμεναν κάτω από το νερό επί δεκαετίες Αρχαιολογικά κατάλοιπα και άλλες ιστορικές μαρτυρίες σε διάφορες χώρες τις οποίες διασχίζει ο ποταμός

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι τέτοιες ανακαλύψεις προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία μελέτης περιοχών που παρέμεναν βυθισμένες για δεκαετίες. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η αιτία που επέτρεψε αυτές τις ανακαλύψεις δεν είναι θετική.

Συνδέεται με:

Την αυξανόμενη συχνότητα των περιόδων ξηρασίας.

Την άνοδο της θερμοκρασίας.

Τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια.