Η Κομισιόν ενέκρινε το Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο της Ελλάδας ύψους 4,8 δισ. ευρώ - Τι περιλαμβάνει

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα (27/8) το ελληνικό σχέδιο για το ελληνικό κοινωνικό κλιματικό σχέδιο με το ποσό από το νέο Κλιματικό Ταμείο να ανέρχεται στα 4,77 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2032.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι περιλαμβάνει:

στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών

στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ανακαινίσεις κτιρίων για καλύτερη ενεργειακή μετάβαση

εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων

αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

επέκταση της κοινωνικής κατοικίας

προσωρινά επιδόματα θέρμανσης

ηλεκτρικά λεωφορεία

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Η Ελλάδα, είναι η πέμπτη χώρα η οποία θα λάβει οικονομικούς πόρους μέσα από το ευρωπαϊκό ταμείο και έχει το μεγαλύτερο σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα.

Η πρώτη δόση θα εκταμιευτεί μόλις πάρει το πράσινο φως από την ελληνική πλευρά. Ο στόχος του σχεδίου είναι μέχρι το έτος 2032 να έχουν μειωθεί οι ρύποι κατά 811.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.