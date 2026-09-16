Η «κρυμμένη» γκαλερί των σκελετών που έμεινε κλειστή από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο άνοιξε ξανά: Τι περιέχει σήμερα

Μια γκαλερί που παρέμενε σφαγισμένη για 80 χρόνια ανοίγει ξανά τις πόρτες της στο κοινό και μάλιστα είναι δωρεάν. Πρόκειται για τον χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως γκαλερί σκελετών, ωστόσο στη συνέχεια έκλεισε ώστε να αποθηκευτεί σε αυτή μια βοτανική συλλογή που είχε διασωθεί, καθώς κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το βοτανικό αρχείο του μουσείου είχε υποστεί ζημιές.

Η γκαλερί έκλεισε οριστικά το 1943 και άνοιξε ξανά για το κοινό σήμερα. Στην αίθουσα περιλαμβάνεται η έκθεση «Nature and Us» (Η Φύση και εμείς) και περιλαμβάνει 50 δείγματα και αντικείμενα που αναδεικνύουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκεται ένα μικροσκοπικό μοντέλο δεινοσαύρου από το Crystal Palace, ένας βικτωριανός σκελετός φώκιας-μοναχού, ενώ οι επισκέπτες μπορούν ακόμη και να αγγίξουν ένα αντίγραφο της γνάθου ενός από τους πρώτους εξημερωμένους σκύλους στη Βρετανία.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να δουν τα αυθεντικά ξύλινα ντουλάπια του χώρου, τα οποία χρονολογούνται από την εποχή που η αίθουσα χρησιμοποιούνταν ως βοτανικό αρχείο.

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Η γκαλερί θα παραμείνει ανοιχτή για 18 μήνες. Ορισμένα από τα εκθέματα πρόκειται να μεταφερθούν σε μόνιμο χώρο το 2029, ενώ η επιλογή τους θα γίνει με βάση τις απόψεις και τα σχόλια των επισκεπτών.

Όπως αναφέρει η Sun, ο διευθυντής του μουσείου, Dr Doug Gurr, δήλωσε:

«Πρόκειται για έναν υπέροχο χώρο με μια συναρπαστική ιστορία και είμαστε ενθουσιασμένοι που οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να τον ανακαλύψουν.

Το άνοιγμα των θυρών αποτελεί μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για όλους όσοι συνέβαλαν στην επαναφορά αυτού του χώρου στη ζωή και ανυπομονούμε να δούμε τους επισκέπτες να τον εξερευνούν για πρώτη φορά».

Look inside the gallery at London's Natural History Museum that has been unlocked after more than 80 years ➡️ https://t.co/VjQYs26lvv — BBC London (@BBCLondonNews) September 15, 2026

Όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη γκαλερί θα τη βρουν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου Waterhouse, στο South Kensington του Λονδίνου.