Η κυβέρνηση του Ισραήλ απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης για λιμό στη Γάζα

Την απόσυρση της έκθεσης στην οποία στηρίχθηκε ο ΟΗΕ για να κηρύξει κατάσταση λιμού στη Γάζα ζήτησε σήμερα (27/8) το Ισραήλ, όπως δήλωσε σχετικά αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του» ανέφερε χαρακτηριστικά -στους δημοσιογράφους- ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τύπο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) είναι «πολιτικοποιημένο» και το κατηγόρησε ότι «παραποίησε» αρκετά στοιχεία της έκθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου.

Ισραήλ: Τι δήλωσε ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών

«Τώρα, εάν το IPC δεν το κάνει (να αποσύρει την έκθεσή του σ.σ.), εμείς θα απευθυνθούμε στους δωρητές, θα τους ενημερώσουμε για τις ελλείψεις αυτές» απείλησε ο Μπαρ Ταλ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα: να μην χρηματοδοτούν πλέον ένα ινστιτούτο έρευνας που είναι πολιτικοποιημένο, χειραγωγικό και το οποίο δρα ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία μιας διεφθαρμένης τρομοκρατικής οργάνωσης» συμπλήρωσε.

Έπειτα από μήνες προειδοποίησης, το IPC, που έχει την έδρα του στη Ρώμη, κήρυξε στις 22 Αυγούστου κατάσταση λιμού που πλήττει 500.000 ανθρώπους στην επαρχία της Γάζας, η οποία καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο του παλαιστινιακού εδάφους συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας.

Το IPC, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, προέβλεψε επίσης ότι ο λιμός θα εξαπλωθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και Χαν Γιούνις, στο νότιο, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας.

Ο λιμός στη Γάζα «θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί χωρίς τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ», είχε κατηγορήσει τότε στη Γενεύη ο επικεφαλής του συντονισμού των ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ. «Αυτός ο λιμός θα μας στοιχειώνει και πρέπει να μας στοιχειώνει όλους» είχε τονίσει.