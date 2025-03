Η κυβέρνηση Τραμπ «μοιράστηκε» με δημοσιογράφο σχέδια για τους Χούθι - Μηνύσεις σε υπουργούς των ΗΠΑ

Αίσθηση έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ώρα το κεντρικό άρθρο του Atlantic και του αρχισυντάκτη του περιοδικού, Τζεφ Γκόλντμπεργκ, που αναφέρει ότι μπήκε -καταλάθος- σε μία ομαδική συνομιλία στην εφαρμογή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Signal, σχετικά με τις επικείμενες επιθέσεις των ΗΠΑ σε βάρος των Χούθι της Υεμένης.

Στη συγκεκριμένη ομαδική συνομιλία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ ο δημοσιογράφος του Atlantic φέρεται να μπήκε καταλάθος.

Όπως ειπώθηκε, έμαθε δύο ώρες πριν για τα σχέδια των ΗΠΑ σε βάρος των Χούθι της Υεμένης, ένα πρωτοφανές περιστατικό για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας και για τη διαρροή πληροφοριών σε τρίτους. Πλέον το σκάνδαλο, φέρει το όνομα Signalgate.

Το άρθρο του Atlantic για την κυβέρνηση Τραμπ

Ο κόσμος έμαθε λίγο πριν από τις 02:00 το μεσημέρι, στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, στις 15 Μαρτίου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδιζαν στόχους των Χούθι σε όλη την Υεμένη.

Εγώ, ωστόσο, ήξερα δύο ώρες πριν εκραγούν οι πρώτες βόμβες ότι η επίθεση μπορεί να ερχόταν. Ο λόγος που το ήξερα αυτό είναι ότι ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Άμυνας, μου είχε στείλει με μήνυμα το σχέδιο πολέμου στις 11:44 π.μ. Το σχέδιο περιλάμβανε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα όπλων, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα, γράφει το Atlantic.

Αυτό χρειάζεται εξηγήσεις.

Την Τρίτη, 11 Μαρτίου, έλαβα ένα αίτημα σύνδεσης στο Signal από έναν χρήστη που αναγνωρίστηκε ως Michael Waltz. Το Signal είναι μια υπηρεσία κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ανοιχτού κώδικα, δημοφιλής στους δημοσιογράφους και άλλους που αναζητούν περισσότερη ιδιωτικότητα από ό,τι μπορούν να προσφέρουν άλλες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου.

Υπέθεσα ότι ο εν λόγω Michael Waltz ήταν ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπέθεσα, ωστόσο, ότι το αίτημα προερχόταν από τον πραγματικό Michael Waltz. Τον έχω συναντήσει στο παρελθόν, και αν και δεν το βρήκα ιδιαίτερα παράξενο το γεγονός ότι μπορεί να απευθυνόταν σε μένα, το θεώρησα κάπως ασυνήθιστο, δεδομένης της αμφιλεγόμενης σχέσης της κυβέρνησης Τραμπ με τους δημοσιογράφους -και της περιοδικής εμμονής του Τραμπ ειδικά σε μένα.

Μου πέρασε αμέσως από το μυαλό ότι κάποιος θα μπορούσε να μεταμφιεστεί σε Waltz προκειμένου να με παγιδεύσει με κάποιον τρόπο. Δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στις μέρες μας να προσπαθούν κακόβουλοι παράγοντες να παρακινήσουν δημοσιογράφους να μοιραστούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους.

Αποδέχτηκα το αίτημα σύνδεσης, ελπίζοντας ότι επρόκειτο για τον πραγματικό σύμβουλο εθνικής ασφάλειας και ότι ήθελε να συζητήσουμε για την Ουκρανία, το Ιράν ή κάποιο άλλο σημαντικό θέμα.

Δύο ημέρες αργότερα -την Πέμπτη- στις 4:28 μ.μ., έλαβα μια ειδοποίηση ότι επρόκειτο να συμπεριληφθώ σε μια ομάδα συνομιλίας Signal. Ονομαζόταν «μικρή ομάδα Houthi PC».

Ένα μήνυμα προς την ομάδα, από τον «Michael Waltz», είχε ως εξής: «Ομάδα - δημιουργία μιας ομάδας αρχών [sic] για συντονισμό σχετικά με τους Χούθι, ιδίως για τις επόμενες 72 ώρες. Ο αναπληρωτής μου Alex Wong συγκεντρώνει μια ομάδα τίγρης σε επίπεδο αναπληρωτών/προϊσταμένων επιτελείων οργανισμών σε συνέχεια της συνάντησης στο Sit Room σήμερα το πρωί για τα σημεία δράσης και θα την αποστείλει αργότερα απόψε».

Το μήνυμα συνέχιζε: «Παρακαλείστε να μας δώσετε το καλύτερο προσωπικό POC από την ομάδα σας για να συντονιστούμε μαζί του τις επόμενες δύο ημέρες και το Σαββατοκύριακο. Thx.»

Ο όρος «επιτροπή εντολέων» αναφέρεται γενικά σε μια ομάδα των ανώτερων αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Άμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών, καθώς και του διευθυντή της CIA

. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο -αλλά θα το πω ούτως ή άλλως- ότι ποτέ δεν με έχουν καλέσει σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αρχηγών του Λευκού Οίκου και ότι, στα πολλά χρόνια που κάνω ρεπορτάζ για θέματα εθνικής ασφάλειας, δεν είχα ακούσει ποτέ να συγκαλείται μια τέτοια συνεδρίαση μέσω μιας εμπορικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ένα λεπτό αργότερα, ένα άτομο που προσδιορίστηκε μόνο ως «MAR» -ο υπουργός Εξωτερικών είναι ο Μάρκο Αντόνιο Ρούμπιο- έγραψε: «Mike Needham for State», ορίζοντας προφανώς τον σημερινό σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως εκπρόσωπό του. Την ίδια στιγμή, ένας χρήστης του Signal που αναγνωρίστηκε ως «JD Vance» έγραψε: «Andy baker for VP».Ένα λεπτό μετά από αυτό, ο «TG» (πιθανότατα η Tulsi Gabbard, η διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, ή κάποιος που μεταμφιέζεται σε αυτήν) έγραψε, «Joe Kent for DNI».

Εννέα λεπτά αργότερα, ο «Scott B» -προφανώς ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent, ή κάποιος που υποδύεται την ταυτότητά του, έγραψε: «Dan Katz for Treasury». Στις 4:53 μ.μ., ένας χρήστης με το όνομα «Pete Hegseth» έγραψε, «Dan Caldwell για το Υπουργείο Άμυνας».Και στις 18:34 μ.μ., ο χρήστης «Brian» έγραψε «Brian McCormack για το NSC».

Ένα ακόμη άτομο απάντησε: Ο «John Ratcliffe» έγραψε στις 5:24 μ.μ. με το όνομα ενός αξιωματούχου της CIA που πρέπει να συμπεριληφθεί στην ομάδα. Δεν δημοσιεύω το όνομα αυτό, διότι το άτομο αυτό είναι εν ενεργεία αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών.

ΗΠΑ: Μηνύσεις σε υπουργούς του Τραμπ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ μηνύονται από μια κυβερνητική ομάδα παρακολούθησης επειδή χρησιμοποίησαν το Signal για να συζητήσουν στρατιωτικά σχέδια ως προς τις επιθέσεις σε βάρος των Χούθι στην Υεμένη.

Η προσωρινή εκτελεστική διευθύντρια της American Oversight, Chioma Chukwu, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η αναφερόμενη αποκάλυψη ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών σε συνομιλία ομάδας Signal στην οποία συμμετείχε ένας δημοσιογράφος αποτελεί πέντε συναγερμούς για την κυβερνητική λογοδοσία και δυνητικά ένα έγκλημα».