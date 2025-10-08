Τα ονόματα των παιδιών που ακολουθούν είναι μόνο μερικά από τα ανήλικα θύματα από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Τα ονόματα και οι πληροφορίες για τα παιδιά είναι από τα στοιχεία που διατηρούν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου, η λίστα αριθμούσε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων 18.457 ήταν ανήλικοι κάτω των 18 ετών. Η λίστα αυτή δεν είναι πλήρης, καθώς δεν περιλαμβάνει χιλιάδες ακόμη που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων, καθώς και τα πολλά έμμεσα θύματα του πολέμου. O Guardian σε ένα μακροσκελές άρθρο του αναφέρεται σε κάποια από αυτά τα παιδιά.

Ρακάν Χάμντι Γιαχγιά Αλ-Νατζάρ - 10 ετών

Πέθανε από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 23 Μαΐου 2025. Ο Ρακάν ζούσε στο Χαν Γιούνις με τους γονείς του, Αλάα και Χάμντι, που ήταν και οι δύο γιατροί, και τα εννέα αδέλφια του. Η οικογένεια είχε αιγυπτιακή υπηκοότητα και σχεδίαζε να μεταναστεύσει στην Αίγυπτο για σπουδές των παιδιών. Την ημέρα του θανάτου του, η μητέρα είχε φύγει για δουλειά και αργότερα η κατοικία τους χτυπήθηκε από αεροπορικό πλήγμα, με αποτέλεσμα τον θάνατο του Ρακάν και οκτώ από τα αδέλφια του, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο πατέρας και ένας αδερφός. Ο πατέρας πέθανε λίγες ημέρες αργότερα.

Όμαρ Αχμέντ Αμπντέλ Νάσερ Σάμλαχ - 4 μηνών

Πέθανε από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 8 Οκτωβρίου 2023. Ο Όμαρ ζούσε σε ένα διαμέρισμα στη συνοικία Σέικ Ελτζίν στη νότια Γάζα. Ήταν το νεότερο από 10 θύματα της ίδιας οικογένειας, που σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση. Οι περισσότεροι θάφτηκαν στα ερείπια, ενώ βρέθηκαν μόνο δύο ακέραιοι σωματικοί φάκελοι.

Γιακίν Κάντερ Φάθι Χάμαντ - 12 ετών

Πέθανε από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 23 Μαΐου 2025. Ήταν νεαρή επιδραστική προσωπικότητα που έδινε συμβουλές επιβίωσης στο διαδίκτυο και συμμετείχε ενεργά σε ανθρωπιστικές δράσεις. Πέθανε όταν ισχυρές αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν το σπίτι της στο Ντεϊρ αλ-Μπάλα.

Ναχέντ Μοχάμεντ Αντέλ Ραμέζ Μπαρμπάχ - 15 ετών

Πέθανε από πυρά ισραηλινών στις 25 Ιανουαρίου 2024. Μαζί με τον 20χρονο αδελφό του Ραμέζ, τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να εκκενώσουν περιοχή υπό στρατιωτικές εντολές. Ο Ναχέντ κρατούσε λευκή σημαία, αλλά δέχθηκε πυροβολισμούς, ενώ ο Ραμέζ σκοτώθηκε προσπαθώντας να τον σώσει.

Λάνα Άσραφ Γιάσερ Αλ-Γκουσέιν - 10 ετών

Πέθανε από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 12 Ιουλίου 2025. Η Λούλου, όπως την φώναζαν οι γονείς της, σκοτώθηκε μαζί με τον μικρότερο αδελφό της Κάραμ, όταν βομβαρδίστηκε σταθμός διανομής νερού όπου περίμεναν.

Χαλίντ Μοχάμεντ Φάθι Τζαμπρ - 7 ετών

Πέθανε από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 17 Οκτωβρίου 2024. Γεννήθηκε πρόωρα και είχε δίδυμο αδερφό που πέθανε νωρίς. Η οικογένεια του μετακόμισε σε ασφαλή ζώνη, αλλά σκοτώθηκε μαζί με πολλούς συγγενείς σε αεροπορική επίθεση.

Ηλίας Οσάμα Ιζζ Αλ-Ντιν Άμπου Τζαμέα - 16 ετών

Πέθανε από ισραηλινό drone strike στις 12 Φεβρουαρίου 2024. Είχε νοητικές και σωματικές αναπηρίες και σκοτώθηκε μαζί με τον 19χρονο αδελφό του σε επίθεση με drone σε καταυλισμό προσφύγων.

Χίντ Ράμι Ιγιάντ Ρατζάμπ - 5 ετών

Πέθανε από πυρά ισραηλινών στις 29 Ιανουαρίου 2024. Κατά τη διάρκεια απόπειρας διαφυγής, το αυτοκίνητο της οικογένειάς της δέχθηκε επίθεση. Ενώ αρχικά επιβίωσε, τελικά βρέθηκε νεκρή μαζί με τους διασώστες της. Μια έρευνα κατέληξε πως τανκ του ισραηλινού στρατού είχε πυροβολήσει το όχημα πολλές φορές.

Αυτά τα παιδιά είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των χιλιάδων θυμάτων της σύγκρουσης στη Γάζα, με περισσότερα από 18.000 παιδιά να έχουν σκοτωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2025. Η πραγματική τραγωδία είναι μεγαλύτερη, καθώς πολλοί είναι ακόμη θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, ενώ πολλοί άλλοι υποφέρουν από έμμεσα αίτια του πολέμου, όπως η έλλειψη τροφής και ιατρικής περίθαλψης.