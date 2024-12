Η λίστα των Financial Times με τις 25 γυναίκες που «άλλαξαν» τον κόσμο το 2024

Η επιρροή ασκείται με πολλούς τρόπους, μέσω πολιτικών πράξεων, δημιουργικών προσπαθειών, τεχνολογικών ανακαλύψεων και δημιουργίας κοινοτήτων. Όποια μορφή και αν παίρνει, ορίζεται από αυτό που επιτυγχάνει - αλλάζοντας τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Οι Financial Times παρουσιάζουν σε άρθρό τους με τίτλο «Women of 2024» (Οι Γυναίκες του 2024) έναν κατάλογο με 25 από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, γραμμένο από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.

«Φέτος γιορτάζουμε τις γυναίκες που αναδιαμορφώνουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα» γράφουν στο σχετικό άρθρο.

Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό. | AP Photo/Lewis Joly

H Ζιζέλ Πελικό είναι ανάμεσα στις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες στον κόσμο για το 2024, σύμφωνα με το BBC και στις 25 πιο επιδραστικές γυναίκες για την ίδια χρονιά, για τους FT.

«Μετά από χρόνια κακοποίησης, η Pelicot έγινε ηρωίδα, ένα είδωλο του φεμινισμού. Θα μπορούσε να έχει μια κλειστή δίκη, αλλά επέλεξε να ξαναζήσει τα βάσανά της δημοσίως στο όνομα όλων των θυμάτων σεξουαλικής βίας, παντού« γράφει για εκείνη η συγγραφέας Leïla Slimani.



Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ | AP Photos

Η Τέιλορ Άλισον Σουίφτ είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Είναι από τους μουσικούς με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως με 200 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, έχει κερδίσει 118 Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες και έχει λάβει το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» σε παγκόσμιο επίπεδο τρεις φορές από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας.

«Είναι ένας εγκέφαλος που έχει ανατρέψει μια βιομηχανία. Είναι μια βασανισμένη ποιήτρια που ξεγυμνώνει την ψυχή της, αλλά παραμένει πάντα στολισμένη με κόσμημα. Είναι ατρόμητη, ενώνει ανθρώπους σε χώρες και πολιτισμούς. Η αληθινή της δύναμη βρίσκεται στην παγκόσμια κοινότητα που έχει χτίσει - μια κοινότητα που λάμπει από χαρά, βαθιά σύνδεση και φιλίες που σφυρηλατούνται ανταλλάσσοντας βραχιόλια και φωνάζοντας στίχους εν χορώ» γράφει για εκείνη η Sheryl Sandberg, ιδρύτρια του Lean In, πρώην COO της Meta και περήφανη Swiftie.

Έμα Στόουν

Η Έμα Στόουν με το Όσκαρ της | AP / Evan Agostini - Invision

Η Έμιλι Τζιν Στόουν γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1988 και επέλεξε το όνομα Έμα όταν έκανε εγγραφή στο Σωματείο Ηθοποιών (Screen Actors Guild - SAG). ωστόσο η οικογένεια και οι φίλοι της την φωνάζουν Έμιλι.

Το 2017 κέρδισε το Όσκαρ, το BAFTA και τη Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία της στο La La Land. Το 2024 κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Poor Things.

«Την πρώτη μου μέρα στα γυρίσματα της ταινίας Poor Things, συνέβη το πιο ασυνήθιστο πράγμα. Ένα παιδί με το σώμα μιας νεαρής γυναίκας έφτασε, περπατώντας με το παραπαίον αλλά στοχευμένο βάδισμα ενός δίχρονου παιδιού, με μάτια μεγάλα και λαμπερά. Ήταν η Έμα, στο ρόλο της. Είχα ακούσει για την απίστευτη Έμα Στόουν, είχα διαβάσει γι' αυτήν, την είχα δει σε ταινίες. Αλλά τίποτα δεν μπορούσε να με προετοιμάσει για το ταλέντο που είδα από κοντά. Η ικανότητα και η αφοσίωσή της δεν έμοιαζαν με τίποτα άλλο που είχα δει ποτέ» γράφει για εκείνη η ηθοποιός Κάθριν Χάντερ.

Μπισάν Ατέφ Ουόντα

Η Μπισάν Ατέφ Ουόντα είναι Παλαιστίνια δημοσιογράφος, ακτιβίστρια και σκηνοθέτης. Κέρδισε το βραβείο Peabody 2024 στην κατηγορία Ειδήσεις και το βραβείο Edward R. Murrow για ειδησεογραφική σειρά για την εκπομπή της στο δίκτυο Al Jazeera Media Network, It's Bisan from Gaza and I'm Still Alive. Η εκπομπή κέρδισε επίσης ένα βραβείο Emmy 2024 για ειδήσεις και ντοκιμαντέρ για το Outstanding Hard News Feature Story: Short Form.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, ο οποίος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, η Ουόντα συγκέντρωσε την προσοχή για τα βίντεο και τις livestream ενημερώσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατέγραφαν τις εμπειρίες των Παλαιστινίων πολιτών. Έγινε γνωστή για το ότι άνοιγε τα βίντεό της με κάποια παραλλαγή της φράσης: «Είμαι ακόμα ζωντανή». Το έργο της έχει κοινοποιηθεί από το BBC News, το Al Jazeera και το ABC News.

«Αισιόδοξη, συναισθηματική και ευκρινής, η 26χρονη βίντεο-μπλόγκερ Bisan Owda, έχει γίνει η φωνή του λαού της στη Γάζα, καταγράφοντας με γλαφυρό τρόπο τα δεινά τους υπό την επίθεση του Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του εβραϊκού κράτους. Η Owda έχει αναδείξει κάθε πτυχή της καταστροφής, φτάνοντας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινηματογραφώντας στρατόπεδα εκτοπισμένων, πεινασμένα παιδιά και κατεστραμμένες πόλεις» γράφει για εκείνη η Heba Saleh, ανταποκρίτρια των FT στο Κάιρο.

Fei-Fei Li

Γνωστή ως «η νονά της τεχνητής νοημοσύνης», η Fei-Fei Li είναι μία από τις σημαντικότερες ηγετικές προσωπικότητες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο σήμερα και μία από τις πιο δημιουργικές και συμπονετικές επιστήμονες που έχω γνωρίσει ποτέ.

Όχι μόνο βοήθησε στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης όπως την ξέρουμε, αλλά ηγείται της προσπάθειας να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται για την προώθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Μου άρεσε πολύ να μάθω περισσότερα για το ελπιδοφόρο όραμα της Li για την τεχνητή νοημοσύνη στα απομνημονεύματά της, The Worlds I See. Είναι μια συναρπαστική ματιά πίσω από την κουρτίνα μιας επιστημονικής ανακάλυψης, καθώς και μια εμπνευσμένη προσωπική ιστορία του ταξιδιού της ως μετανάστρια, κόρη, φοιτήτρια και δασκάλα.

Είμαι ευγνώμων που η Li βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της επανάστασης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα τόσο ισχυρό εργαλείο. Χρειαζόμαστε ηγέτες με ηθικές ευαισθησίες όπως η δική της για να διασφαλίσουμε ότι η δύναμη χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση της ανθρωπότητας» γράφει για εκείνη η Melinda French Gates, φιλάνθρωπος και ιδρύτρια της Pivotal Ventures, η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής προόδου και στην αύξηση της δύναμης και της επιρροής των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι 25 πιο επιδραστικές γυναίκες για το 2024 σε τυχαία σειρά

Τέιλορ Σουίφτ Σεμίνα Καμάλι Σάλι Ρούνεϊ Έμα Στόουν Ελιάνα Charli XCX Αντεχόκε Μπακάρε Μαργκρέτε Βεστάγκερ Ρέιτσελ Ριβς Λίσα Σου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Κάμαλα Χάρις Χριστίνα Ζουνκέιρα Φάιη-Φάιη Λι Κλαούντια Σέινμπαουμ Κριστίν Λαγκάρντ Τζούλια Χόγκετ Ρουθ Πόρατ Αρουντάτι Ρόι Μπισάν Ατέφ Ουόντα Ζιζέλ Πελικό Γιούλια Ναβάλναγια Σιμόν Μπάιλς Τζασμίν Πάρις Αν Ινταλγκό