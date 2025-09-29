Η Λόλα Γιανγκ κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της

Ανησυχία προκάλεσε η Λόλα Γιανγκ στους θεατές του φεστιβάλ All Things Go στη Νέα Υόρκη, όταν το απόγευμα του Σαββάτου (27/09) κατέρρευσε επί σκηνής κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 24χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται να αντιμετωπίζει δυσκολία στο να συνεχίσει την ερμηνεία της και προσπαθεί να συνεννοηθεί με κάποιο άτομο εκτός σκηνής. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, χάνει τις αισθήσεις της και σωριάζεται με την πλάτη στο πάτωμα της σκηνής.

Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, όπως επιβεβαίωσε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, λίγες ώρες μετά το περιστατικό.

«Γεια, για όλους όσοι με είδαν σήμερα στο All Things Go, είμαι καλά τώρα, σας ευχαριστώ για τη στήριξη», έγραψε χαρακτηριστικά, θέλοντας να καθησυχάσει τους θαυμαστές της.

Νωρίτερα, απευθυνόμενη στο κοινό της, είχε εκφράσει συγκινητικά συναισθήματα για την προσωπική της κατάσταση:

«Είχα δύσκολες ημέρες. Κάποιες φορές η ζωή μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρετε κάτι, σήμερα ξύπνησα και αποφάσισα να έρθω εδώ και ήθελα να είμαι κουλ… Κάποιες φορές η ζωή σου φέρνει λεμόνια και πρέπει να φτιάξεις λεμονάδα», δήλωσε από το μικρόφωνο.

Η ανάρτηση της Λόλα Γιανγκ | instagram

Μετά το περιστατικό, η Λόλα Γιανγκ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επόμενη προγραμματισμένη της εμφάνιση στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.