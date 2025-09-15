Η Μεγάλη Βρετανία συγκάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ

Η Μεγάλη Βρετανία συγκάλεσε σήμερα (15/9) τον Ρώσο πρέσβη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα.

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones την περασμένη Τετάρτη, σε μια πρωτοφανή ενέργεια από μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λίγες μέρες αργότερα, η Ρουμανία «σήκωσε» μαχητικά αεροσκάφη όταν ένα ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της.

Οι εισβολές στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ ήταν «απολύτως απαράδεκτες», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στέκεται ενωμένο με τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ στην καταδίκη των «απερίσκεπτων ενεργειών».

«Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητά της ενισχύει μόνο την ενότητα μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας, και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω εισβολή θα αντιμετωπιστεί και πάλι με δύναμη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

