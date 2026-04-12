Η μεγαλύτερη απογραφή στον κόσμο: Πώς η Ινδία θα μετρήσει 1,4 δισ. κατοίκους

Η Ινδία ξεκίνησε μια γιγαντιαία επιχείρηση για την καταμέτρηση ολόκληρου του πληθυσμού της – και των 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων της, πάνω-κάτω, σε μια απογραφή που αρχικά καθυστέρησε λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια λόγω διοικητικών προβλημάτων.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, περισσότερα από τρία εκατομμύρια άτομα θα πάνε από πόρτα σε πόρτα, διανύοντας τεράστιες πόλεις και απομακρυσμένα χωριά, για να καταγράψουν κάθε νοικοκυριό και κάτοικο της Ινδίας – και να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους.

Για πρώτη φορά σε σχεδόν 100 χρόνια, η έρευνα θα περιλαμβάνει την κάστα – μια αμφιλεγόμενη απόφαση που, σύμφωνα με ορισμένους, θα μπορούσε να εδραιώσει περαιτέρω τις διαιρέσεις.

Σύμφωνα με το CNN, η τελική καταμέτρηση δεν θα είναι γνωστή μέχρι το επόμενο έτος, γεγονός που υπογραμμίζει την τεράστια κλίμακα μιας επιχείρησης που επιδιώκει να αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά μιας από τις πιο ποικιλόμορφες και πολύπλοκες κοινωνίες του κόσμου.

Πόσο συχνά διεξάγει η Ινδία απογραφή;

Η Ινδία προγραμματίζει να καταμετρά τον πληθυσμό της μία φορά κάθε δεκαετία, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη απογραφή μετά από 16 χρόνια, λόγω της καθυστέρησης το 2021 που προκλήθηκε από τον Covid-19 και άλλα διοικητικά εμπόδια.

Κατά την τελευταία επίσημη απογραφή το 2011, η Ινδία αριθμούσε λίγο πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια κατοίκους. Το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά πλέον ότι έχει ξεπεράσει την Κίνα και έχει καταστεί η πιο πολυπληθής χώρα στον κόσμο με 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους.

Αυτό αντιπροσωπεύει αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «δημογραφικό μέρισμα» – το δυναμικό για επιταχυνόμενη οικονομική ανάπτυξη που προκύπτει από μια ευνοϊκή μεταβολή στην ηλικιακή δομή του πληθυσμού.

Πώς θα καταμετρήσει η Ινδία τους κατοίκους της;

Η απογραφή θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις και θα καλύψει και τις 26 πολιτείες της Ινδίας καθώς και τα εδάφη που τελούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση.

Πρώτον, οι υπάλληλοι θα συλλέξουν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των νοικοκυριών σε ολόκληρη την Ινδία, τις ανέσεις σε κάθε ένα από αυτά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Η δεύτερη φάση, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027, θα συλλέξει δεδομένα σχετικά με τη δημογραφία, τους μισθούς, την εκπαίδευση, τη μετανάστευση και τη γονιμότητα.

Σύμφωνα με κυβερνητική δήλωση, οι υπάλληλοι θα επισκεφθούν περίπου 640.000 χωριά και 10.000 πόλεις.

Και στις δύο φάσεις, οι υπάλληλοι – κυρίως δάσκαλοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι – θα πρέπει να πάνε από πόρτα σε πόρτα για να συλλέξουν πληροφορίες. Για πρώτη φορά, οι υπάλληλοι θα υποβάλουν αυτά τα δεδομένα ηλεκτρονικά μέσω μιας εφαρμογής για κινητά.

Τι ρωτούν;

Παρότι η Ινδία ανεβαίνει ραγδαία στην παγκόσμια οικονομική κατάταξη – με μια οικονομία σχεδόν 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο και συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων – η ευημερία της χώρας είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη, ενώ η φτώχεια παραμένει ευρέως διαδεδομένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επικείμενη απογραφή θα προσφέρει κρίσιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή του πληθυσμού.

Όταν ο βρετανικός αποικιακός μηχανισμός προσπάθησε για πρώτη φορά να καταμετρήσει τον πληθυσμό της Ινδίας το 1872, η έρευνα περιελάμβανε μια λίστα 17 ερωτήσεων που κάλυπταν βασικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, η θρησκεία και το επάγγελμα. Φέτος, θα τεθούν 33 ερωτήσεις στους πολίτες μόνο στην πρώτη φάση.

Οι αρχές σχεδιάζουν να αξιολογήσουν τις βασικές συνθήκες διαβίωσης συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με τα υλικά κατασκευής των κατοικιών, την ιδιοκτησία σπιτιού και την πρόσβαση σε βασικές ανέσεις όπως καθαρό πόσιμο νερό, αποχέτευση και καύσιμα μαγειρέματος.

Θέλουν επίσης να μάθουν αν αυτά τα νοικοκυριά διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, smartphone και τι είδους όχημα κατέχουν.

Το ζήτημα της κάστας

Για πρώτη φορά από το 1931, η Ινδία θα καταγράψει την κάστα στην απογραφή της – ένα σύστημα κοινωνικής ιεραρχίας 1.000 ετών.

Η συμπερίληψή της είναι αμφιλεγόμενη και έχει προκαλέσει συζήτηση σχετικά με το αν η καταγραφή της θα ωφελήσει τις μειονεκτούσες ομάδες ή θα εδραιώσει περαιτέρω τις διαιρέσεις.

Το σύστημα των καστών έχει τις ρίζες του στις ινδουιστικές γραφές και ιστορικά ταξινόμησε τον πληθυσμό σε μια ιεραρχία κατά τη γέννηση που καθόριζε το επάγγελμά τους, το πού μπορούσαν να ζήσουν και ποιον μπορούσαν να παντρευτούν. Σήμερα, πολλοί μη ινδουιστές στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένων μουσουλμάνων, χριστιανών, τζαϊνιστών και βουδιστών, ταυτίζονται επίσης με συγκεκριμένα κάστα.

Η Ινδία έχει ποσοστώσεις που προορίζουν θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα και εισαγωγές σε σχολεία για άτομα από κατώτερες κάστες, και η καταμέτρηση αυτών των ομάδων θεωρείται από ορισμένους ως ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της πολιτικής εκπροσώπησης και της ευημερίας αυτών των ομάδων.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι υπέρ, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι η χώρα θα έπρεπε να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτές τις ετικέτες αντί να τις επισημοποιεί.