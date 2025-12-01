Η Μελάνια Τραμπ στόλισε τον Λευκό Οίκο: 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα με... πεταλούδες

«Σπίτι είναι εκεί όπου η καρδιά σου βρίσκεται» έτσι ξεκίνησε την ανάρτηση της η Μελάνια Τραμπ, η οποία δημοσίευσε βίντεο δείχνοντας τον επιβλητικό χριστουγεννιάτικο στολισμό στα δωμάτια του Λευκού Οίκου.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε σε βίντεο που κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ μοιράζοντας ευχές για τις φετινές γιορτές σε όλους τους Αμερικάνούς πολίτες, κάνοντας βόλτα ανάμεσα στα 51 στο σύνολο χριστουγεννιάτικα δέντρα που στολίστηκαν για φέτος στον Λευκό Οίκο. Τέλος έφτασε μέχρι το «Μπλε Δωμάτιο» όπου βρίσκεται ένα τεράστιο έλατο.

This Christmas, let’s celebrate the love we hold within ourselves and share it with the world around us. After all, wherever we are, we can create a home filled with endless possibilities. pic.twitter.com/VouZAtLpHU — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 1, 2025

Η Μελάνια Τραμπ, ντυμένη με μαύρα ρούχα εμφανίστηκε να περιεργάζεται τις χριστουγενιάτικες μπάλες, στις οποίες αναγράφονταν οι Πολιτείες των ΗΠΑ ενώ στη συνέχεια φαίνεται να κοιτάει σκίτσα από το φετινό θέμα της διακόσμησης που σχετίζεται με τις πεταλούδες.

«Τα Χριστούγεννα της Αμερικής. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που κρύβουμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Άλλωστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο με ατελείωτες δυνατότητες», έγραψε στη ανάρτηση της.

America's Christmas at the White House. pic.twitter.com/acueX2bKjz — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025