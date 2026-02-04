Η Μελίντα Γκέιτς απαντά για τα αρχεία Έπσταϊν και τις καταγγελίες κατά του πρώην συζύγου της, Μπιλ Γκέιτς

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς μίλησε για πρώτη φορά από τότε που ήρθαν στο φως νέες καταγγελίες για τον πρώην σύζυγό της, Μπιλ Γκέιτς, μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων από την έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης για τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Η ίδια, σε συνέντευξή της, δήλωσε ότι ο πρώην σύζυγός της, συνιδρυτής της Microsoft κατονομάζεται σε νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ανακάλυψε «επώδυνες στιγμές στον γάμο της».

