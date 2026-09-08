Η Μέρκελ δηλώνει «σοκαρισμένη» με τη νίκη της AfD: «Η καρδιά μου ματώνει»

Σάλος αντιδράσεων επικρατεί στη Γερμανία, μετά τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Εκτός από τους πολίτες, σημαντικά πολιτικά πρόσωπα της χώρα παίρνουν θέση, με την πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, να χαρακτηρίζει την εκλογική επιτυχία της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ «απλώς σοκαριστική».

Διαβάστε επίσης: Γιατί η AfD σαρώνει στην ανατολική Γερμανία: Δημοσιογράφος αναλύει στο Reader το αποτέλεσμα

«Ως μέλος του CDU, η καρδιά μου ματώνει», δήλωσε η Μέρκελ, η οποία διετέλεσε καγκελάριος από το 2005 έως το 2021. «Πρόκειται για μια καμπή, μια πραγματική καμπή, που βιώνουμε στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας», πρόσθεσε.

Η Μέρκελ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι, για πολλούς πολίτες, δεν έχουν σημασία τα πραγματικά δεδομένα αλλά δρουν με βάση το συναίσθημα.

Ως παράδειγμα ανέφερε ότι, ενώ στη Σαξονία-Άνχαλτ η ανεργία έχει μειωθεί και η ατομική ευημερία έχει αυξηθεί, ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, απαντά: «Μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο κόσμος δεν το αισθάνεται».

«Ήταν κατάκτηση του Διαφωτισμού το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούσαν συλλογικά να συμφωνήσουν πάνω στα πραγματικά δεδομένα», τόνισε η Μέρκελ, τονίζοντας πως μια τέτοια στάση δεν πρέπει να αποτελεί πλειοψηφία.

Εάν πλέον το συναίσθημα κυριαρχήσει και τα γεγονότα πάψουν να θεωρούνται το σημαντικότερο κριτήριο, αυτό θα αποτελούσε «οπισθοδρόμηση του πολιτισμού», προειδοποίησε.