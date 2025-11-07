Η μετανάστευση πρώτο ζήτημα για τους Γερμανούς – Σταθερά δεύτερο κόμμα η AfD

Η νέα δημοσκόπηση DeutschlandTrend του Ινστιτούτου Infratest-dimap για λογαριασμό της ARD καταγράφει έντονη ανησυχία στην κοινωνία. Μόλις το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές στους δημόσιους χώρους, ενώ το 48% εκφράζει το αντίθετο.

Η τάση αυτή δείχνει μια σταθερή πτώση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια: τον Ιούλιο του 2024 το ποσοστό ασφάλειας ήταν 56%, ενώ το 2017 έφτανε στο 75%.

Η έρευνα αναδεικνύει και μια γενικευμένη απαισιοδοξία. Οι πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν ασφαλείς για την κατοικία τους σε ποσοστό 80%, αλλά αυτό είναι μειωμένο κατά 11 μονάδες σε σχέση με το 2015.

Αντίστοιχα, η σιγουριά για τη θέση εργασίας φτάνει στο 79% (-8), για το βιοτικό επίπεδο στο 66% (-15), ενώ μόλις το 27% πιστεύει ότι τα παιδιά τους θα έχουν ένα ασφαλές μέλλον, ποσοστό που έχει καταγράψει πτώση 24 μονάδων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα

Στο ερώτημα για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, η μετανάστευση παραμένει στην κορυφή με 32%. Ακολουθούν η οικονομία με 28% (σημαντική άνοδος κατά 7 μονάδες), η κοινωνική αδικία και η φτώχεια με 18%, η κλιματική αλλαγή με 14%, οι συντάξεις και η ασφάλεια στην τρίτη ηλικία με 10%, ενώ οι ένοπλες συγκρούσεις καταγράφουν πτώση στο 9%.

Πέρα από τα εσωτερικά ζητήματα, οι Γερμανοί εμφανίζονται ανήσυχοι και για τη διεθνή θέση της χώρας. Το 58% δηλώνει ανασφάλεια για την εξωτερική πολιτική, το 69% για την οικονομική ισχύ της Γερμανίας στον κόσμο και το 72% για την κοινωνική σταθερότητα στο εσωτερικό.

Η εικόνα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης παραμένει ιδιαίτερα αρνητική. Μόλις το 1% των πολιτών δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» και το 21% «ικανοποιημένο».

Αντίθετα, το 76% εκφράζει δυσαρέσκεια, είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό.

Η πρόθεση ψήφου

Στο πολιτικό σκηνικό, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το προβάδισμα με 27%, ενισχυμένη κατά μία μονάδα. Ακολουθεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 26%, παραμένοντας σταθερή.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συγκεντρώνει 14%, οι Πράσινοι 12% και η Αριστερά 10%. Στο 3% βρίσκονται τόσο η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) όσο και οι Φιλελεύθεροι (FDP).