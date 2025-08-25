Η «μόδα» του trash streaming μετρά ήδη έναν νεκρό

Λίγους μήνες πριν ο Γάλλος influencer/streamer Ζαν Πορμανόβ (αληθινό όνομα: Ραφαέλ Γκραβάν) αποχαιρετήσει αυτόν τον μάταιο κόσμο, στο πρώτο επεισόδιο του έβδομου κύκλου της σειράς "Black Mirror" είχαμε δει κάτι φρικτό. Ο χαρακτήρας που υποδυόταν ο Κρις ο'Ντοντ, μην έχοντας χρήματα να πληρώνει την πανάκριβη συνδρομητική θεραπεία (!) που κρατούσε τη γυναίκα του στη ζωή, μπηκε σε μια πλατφόρμα streaming και πήρε «παραγγελιές». Συγκεκριμένα, ρώτησε τους χρήστες τι αισχρό θα ήθελαν να τον δουν να κάνει στον εαυτό του. Με το κατάλληλο χρηματικό αντίτιμο, τα έκανε όλα. Και έγινε διάσημος.

Άλλη μια περίπτωση που η τέχνη μιμήθηκε τη ζωή.

Μόνο που ο Κρις ο'Ντοντ ζει και συμμετέχει σε ένα σωρό παραγωγές, ενώ ο Γάλλος trash streamer πέθανε.

Ο Γκραβάν ήταν 46 ετών, ένας από τους πρώτους επώνυμους streamers στη Γαλλία και πέθανε το πρωί της περασμένης Δευτέρας κατά τη διάρκεια ενός live stream που μεταδιδόταν από την πλατφόρμα Kick.

Ο Γκραβάν ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, της οποίας ένας εκ των βασικών μετόχων είναι ο ράπερ Drake. O Γάλλος streamer έγινε γνωστός στο πέρασμα των ετών για τις πράξεις εξευτελισμού που σκάρωνε με τους δύο συνεργάτες του, τον Ναρούτο και τον Σαφινέ. Συγκεκριμένα, τους έβαζε να του προκαλούν ασφυξία, να εισπνέουν τοξικά χημικά και άλλα πολλά νοσηρά, με την χρηματική συνδρομή των θεατών τους.

Το υλικό που δείχνει το θάνατο του Γκραβάν, από τα χέρια των συνεργατών του, έχει ήδη δοθεί στις ανώτατες αρχές. Η αρμόδια υφυπουργός, Κλάρα Σαπάζ, το έχει περιγράψει ως «ο απόλυτος τρόμος».

Τι είναι το trash streaming

Είναι σαν να τίθεται ένα ερώτημα προς τον πρωταγωνιστή: «πόσο μπορείς να ξεφτιλίσεις τον εαυτό σου για λίγα δολάρια;»

Το trash streaming γεννήθηκε τη δεκαετία του 2010 σε Ρωσία και Πολωνία. Οι «δημιουργοί» ουσιαστικά ζητούν από τα άτομα που τους παρακολουθούν, να συναινέσουν μέσω πληρωμών, σε πράξεις ακραίου σαδισμού προς κάποιο άτυχο θύμα. Το 2021, ένας Ρώσος είχε ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου την έγκυο γυναίκα του, μπροστά από χιλιάδες θεατές.

Καταδικάστηκε σε ποινή έξι μηνών, με τη κυβέρνηση της χώρας να επιβάλλει αυστηρές τιμωρίες σε όσους επιδίδονται σε πρακτικές trash streaming. Παρ' όλα αυτά, με μια απλή αναζήτηση στο YouTube βρίσκουμε και σήμερα ανθρώπους που πίνουν τα ούρα τους, κόβουν τα μαλλιά τους με ψαλίδι, αυτοκαταστρέφονται έναντι αμοιβής.