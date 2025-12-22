Η νέα ευρωπαϊκή άμυνα: Πώς 10 χώρες αναδιαμορφώνουν στρατούς και εφεδρείες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα: η αίσθηση απειλής από τη Ρωσία επανέρχεται δυναμικά, την ώρα που πολλές χώρες παλεύουν να στελεχώσουν επαρκώς τις ένοπλες δυνάμεις τους.

Παρότι η Μόσχα απορρίπτει κάθε σενάριο επιθετικών προθέσεων, τα ευρωπαϊκά κράτη κινούνται ήδη προς ενίσχυση στρατών και εφεδρειών, υιοθετώντας διαφορετικά μοντέλα θητείας, εκπαίδευσης και επιστράτευσης.

Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή αμυντικής ανασυγκρότησης, με πολλές χώρες να αναθεωρούν τα μοντέλα στρατιωτικής θητείας και να ενισχύουν τις εφεδρείες τους.

Η Γερμανία προχωρά σε ένα ανανεωμένο, εθελοντικό σύστημα θητείας με αυξημένες αποδοχές, διατηρώντας όμως τη δυνατότητα υποχρεωτικής επιστράτευσης αν δεν καλυφθούν οι ανάγκες. Στόχος της είναι η αύξηση του ενεργού στρατεύματος από 180.000 σε 260.000 και ο διπλασιασμός των εφέδρων.

Στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν εισάγει ένα νέο, αμειβόμενο πρόγραμμα εθελοντικής θητείας για νέους 18–19 ετών, διάρκειας δέκα μηνών. Η χώρα επιδιώκει να φτάσει τους 100.000 εφέδρους έως το 2030 και να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της στους 210.000 στρατιώτες.

Η Βρετανία, χωρίς πρόθεση επαναφοράς υποχρεωτικής θητείας, στοχεύει σε αύξηση του επαγγελματικού στρατού σε 76.000 άτομα μετά το 2029, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση προσωπικού και στον εκσυγχρονισμό.

Η Δανία επεκτείνει τη διάρκεια θητείας από τέσσερις σε έντεκα μήνες, ενώ η Φινλανδία –με ήδη ισχυρό σύστημα υποχρεωτικής θητείας– εξετάζει την ένταξη των γυναικών και την αύξηση του ορίου ηλικίας των εφέδρων στα 65, ώστε να φτάσει το ένα εκατομμύριο διαθέσιμους στρατιώτες έως το 2031.

Η Ιταλία σχεδιάζει μια νέα μονάδα αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, με στόχο 5.000 άτομα, ενώ παράλληλα ενισχύει τις εθελοντικές προσλήψεις.

Η Ολλανδία επιδιώκει εντυπωσιακή αύξηση του στρατιωτικού προσωπικού από 74.000 σε 200.000, δίνοντας έμφαση στην εφεδρεία.

Η Πολωνία, ήδη από τους ισχυρότερους στρατούς του ΝΑΤΟ, ξεκινά πρόγραμμα εκπαίδευσης 400.000 πολιτών από το 2026, με μαθήματα ασφάλειας, επιβίωσης και πρώτων βοηθειών.

Η Ρουμανία, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στη διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού, θεσπίζει αμειβόμενη εθελοντική θητεία τεσσάρων μηνών για άνδρες και γυναίκες 18–35 ετών.

H Σουηδία, που επανέφερε την υποχρεωτική θητεία το 2017, αυξάνει σταδιακά τον αριθμό στρατευσίμων και στοχεύει σε 12.000 νέους στρατιώτες έως το 2032, ενώ παράλληλα ενισχύει το σώμα επαγγελματικών αξιωματικών και το πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.