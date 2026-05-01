Η νέα πρόταση του Ιράν για συμφωνία με τις ΗΠΑ: Διαβιβάστηκε στο Πακιστάν το επίμαχο κείμενο

Το Ιράν έστειλε την τελευταία πρότασή του για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Πακιστανούς μεσολαβητές χθες, Πέμπτη, μετέδωσε σήμερα Παρασκευή (1/5) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται προκειμένου να διασφαλιστεί μια μόνιμη λύση.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, με την σημερινή ημέρα να αποτελεί την αναμενόμενη προθεσμία για να λάβει το Πακιστάν την αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε μια προηγούμενη εκδοχή.

BREAKING: Iran submitted new proposal to Pakistani mediators: Diplomatic source



Μεσολαβητές στο Ισλαμαμπάντ πιστεύουν ότι μια δίκαιη συμφωνία είναι εφικτή και ότι πλέον η ευθύνη ανήκει στην Τεχεράνη να ανταποκριθεί, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία. Έχουν εργαστεί ακούραστα για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά καθώς περίμεναν το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας για αυτή την απάντηση, οι ΗΠΑ και το Ιράν ενέτειναν τις απειλές και τις προκλήσεις τους.

Ο ρόλος του Πακιστάν

Το Πακιστάν διαβιβάζει προτάσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για να διατηρηθούν ζωντανές οι συνομιλίες στο παρασκήνιο και να υπάρξει σταδιακή πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με αξιωματούχους και ειδικούς.

Πακιστανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι αντιλαμβάνονται πως δεν διακυβεύεται μόνο η περιφερειακή ειρήνη, αλλά και η υγεία της παγκόσμιας οικονομίας καθώς και τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων από τους φτωχότερους ανθρώπους στον κόσμο, μεταξύ αυτών και στο ίδιο το Πακιστάν, όπου ο μηνιαίος λογαριασμός εισαγωγών ενέργειας έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ως αποτέλεσμα του πολέμου.

Το Ισλαμαμπάντ θεωρεί τη συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός, που διαρκεί εδώ και περισσότερες από τρεις εβδομάδες, ως σημαντικό επίτευγμα. Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν δηλώσει ότι το Πακιστάν παραμένει ο βασικός δίαυλος για τις διαπραγματεύσεις, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι του υποσχέθηκαν μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν για να τη διαβιβάσει.

Εξαντλείται η υπομονή του Τραμπ

Μόλις την Τετάρτη 29 Απριλίου, ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μια επεξεργασμένη εικόνα του εαυτού του να κρατά όπλο, λέγοντας στους Ιρανούς ηγέτες να «συνετιστούν».

«Τέλος ο κύριος καλός», έγραφε η λεζάντα.

Αργότερα, από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή, δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία αν δεν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα».