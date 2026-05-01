Λίβανος: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δεκαπέντε ανθρώπους χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε - στη θεωρία - σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι μέλος του και «μέλη της οικογένειάς του» σκοτώθηκαν όταν αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε το σπίτι του στην περιοχή Ναμπάτια (νότια). Το υπουργείο Υγείας δεν αναφέρθηκε στην επίθεση αυτή.

Παρά την ανακωχή, που παρατάθηκε ως τα μέσα Μαΐου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του, κυρίως στον νότο, για τον οποίο αραβόφωνος εκπρόσωπός του εξέδωσε χθες διάφορες διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων, σε κάπου είκοσι κοινότητες.

Έχει δημιουργήσει ζώνη βάθους δέκα χιλιομέτρων, που χωρίζει από τον υπόλοιπο Λίβανο «κίτρινη γραμμή» - απαγορεύει να την περάσουν ο Τύπος και ο πληθυσμός - και διεξάγει στον τομέα αυτό επιχειρήσεις κατεδαφίσεων.

«Οι ισραηλινές παραβιάσεις συνεχίζονται στον νότο παρά την κατάπαυση του πυρός, όπως και οι κατεδαφίσεις και το σάρωμα σπιτιών και χώρων λατρείας, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει από μέρα σε μέρα», στηλίτευσε ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν σε ανακοίνωσή του.

Οι φονικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοχοποίησαν από χθες το πρωί διάφορες τοποθεσίες στον νότο, ανάμεσά τους αρκετές για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων, σύμφωνα με το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI).

Το υπουργείο Υγείας καταμέτρησε δεκαπέντε νεκρούς, ανάμεσά τους πέντε γυναίκες και δυο παιδιά.

Ο απολογισμός συμπεριλαμβάνει επίθεση που εξαπέλυσε ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον ανθρώπων «συγκεντρωμένων κοντά στο νεκροταφείο» της Ζεμπντίν, κοινότητα στον νότο, ανέφερε το ANI.

«Πρέπει να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για να σεβαστεί τους διεθνείς νόμους και τις διεθνείς συμφωνίες και να πάψει να βάζει στο στόχαστρο αμάχους, διασώστες, την πολιτική προστασία, ανθρωπιστικές οργανώσεις (...)», κατά τον κ. Αούν.

«Επικίνδυνο προηγούμενο»

Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει πως θέλει να προστατεύσει το βόρειο Ισραήλ από τις επιθέσεις του κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν. Η παράταξη συνεχίζει να στοχοποιεί ισραηλινές θέσεις στη λιβανική επικράτεια και, σπανιότερα πλέον, εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Κάνοντας λόγο περί όρων της ανακωχής, η κυβέρνηση Νετανιάχου λέει πως ο ισραηλινός στρατός διατηρεί το «δικαίωμα» να στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα για να εμποδίζει τη διάπραξη επιθέσεων, «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή σε εξέλιξη».

Ρήτρα που η Χεζμπολάχ αμφισβητεί, καταγγέλλοντας με τη φωνή του βουλευτή Ιμπραήμ Μουσάουι πως δημιουργήθηκε «επικίνδυνο προηγούμενο».

Το σιιτικό κίνημα συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών θέσεων. Χθες, ανακοίνωσε πως άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών αρμάτων μάχης στο έδαφος του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε χθες Πέμπτη τον θάνατο «στη μάχη» μέλους του στον νότιο Λίβανο, την τέταρτη απώλεια που έχει υποστεί αφού τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

Η κατάπαυση του πυρός και η παράτασή της ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από συνομιλίες των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, που υποτίθεται πως αποτελούσαν προοίμιο για απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο χωρών.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό κάλεσε χθες να οργανωθεί συνάντηση μεταξύ του προέδρου του Λιβάνου και του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

«Ο Λίβανος βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ο λαός του έχει ιστορική ευκαιρία να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του και να σφυρηλατήσει το μέλλον του ως αληθινά κυρίαρχο, ανεξάρτητο κράτος», υποστήριξε η πρεσβεία μέσω X, τονίζοντας πως παρήλθε η ώρα του «δισταγμού».

Ενδεχόμενη απευθείας συνάντηση του προέδρου Αούν και του πρωθυπουργού Νετανιάχου, «που θα διευκόλυνε ο πρόεδρος Τραμπ, θα έδινε στον Λίβανο ευκαιρία να εξασφαλίσει χειροπιαστές δεσμεύσεις για την πλήρη εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια των συνόρων, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους του - με εγγυήσεις των ΗΠΑ», διαβεβαίωσε η αμερικανική πρεσβεία.

Ταυτόχρονα, το χάσμα βαθαίνει ολοένα περισσότερο ανάμεσα στον πρόεδρο του Λιβάνου, που εμφανίζεται αποφασισμένος να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις, και στη Χεζμπολάχ, που εναντιώνεται σε αυτές και πλέον διεξάγει εκστρατεία εναντίον του.

«Συντονίζω (...) κάθε διάβημά μου όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Βουλής (Ναμπί Μπέρι) και τον πρωθυπουργό (Ναουάφ Σαλάμ)», είπε ο Ζοζέφ Αούν.

Δηλώσεις που ο πρόεδρος της Βουλής, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, έσπευσε να διαψεύσει.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.500 ανθρώπους κι έχουν μετατρέψει πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους σε εξαναγκαστικά εκτοπισμένους από τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Δεκάδες κάτοικοι και αιρετοί κοινοτήτων του νοτίου Λιβάνου υπό κατοχή του ισραηλινού στρατού συγκεντρώθηκαν χθες στο κέντρο της Βηρυτού για να καταγγείλουν τις επιχειρήσεις κατεδάφισης που διεξάγονται σε αυτές.