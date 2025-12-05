Η Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros: Mega-deal 82,7 δισ. δολαρίων

Συμφωνία με τη Warner Bros για την εξαγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο και την πλατφόρμα streaming HBO Max έκλεισε η Netflix.

Όπως ανακοίνωσε η Netflix η συμφωνία έκλεισε έναντι 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η ένωση Netflix, Warner Bros. και HBO θα απαιτήσει εντατική ρυθμιστική εξέταση στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Όπως σχολιάζει το NBC News, εάν εγκριθεί από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές, η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει έναν νέο γίγαντα στον τομέα της ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης, ενώνοντας τον μεγαλύτερο προορισμό streaming στον κόσμο με ένα ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο 102 ετών.

Το CNN αναφέρει από την πλευρά του ότι πρόσφατη έκθεση αναλυτών της Bank of America τόνιζε: «Εάν η Netflix εξαγοράσει την Warner Bros., ο πόλεμος του streaming θα έχει ουσιαστικά τελειώσει. Η Netflix θα γίνει η αδιαμφισβήτητη παγκόσμια δύναμη του Χόλιγουντ, ξεπερνώντας ακόμη και την ήδη υψηλή θέση της».

Για αρκετές εβδομάδες, η Paramount θεωρούνταν το φαβορί για την εξαγορά. Τα στελέχη της Paramount, που θέλουν να αγοράσουν το σύνολο της WBD, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών περιουσιακών στοιχείων, έδειχναν σίγουρα για την πρόταση συγχώνευσης και την αμοιβαία επωφελή σχέση τους με τον Τραμπ. Ωστόσο, η Netflix εξέπληξε πολλούς με την τολμηρή προσφορά της.