Η Νορβηγία λέει «αντίο» στον βασιλιά Χάραλντ: Χιλιάδες κόσμου με λουλούδια έξω από το ανάκτορο

Δεκάδες χιλιάδες πενθούντες απέτισαν το Σάββατο φόρο τιμής στον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄, αφήνοντας λουλούδια και κάρτες συλλυπητηρίων έξω από το βασιλικό ανάκτορο στο Όσλο, μία ημέρα μετά τον θάνατο του μονάρχη σε ηλικία 89 ετών.

Μια θάλασσα από πολύχρωμα λουλούδια κάλυψε την πλατεία μπροστά από το ανάκτορο, καθώς συνεχής ροή Νορβηγών περνούσε για να αποτίσει φόρο τιμής. Ένας κηπουρός του ανακτόρου απομάκρυνε ορισμένες ανθοδέσμες από τη νότια πλευρά, προκειμένου να παραμείνουν ελεύθεροι οι διάδρομοι, μετέδωσε ο νορβηγικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NRK.

BREAKING:



Norway’s King Harald has died at the age of 89.



This video shows Norwegians gathering yesterday in front of the Royal Palace when they heard that the King’s condition is critical



🇳🇴 pic.twitter.com/wQFJgHD4AM — Visegrád 24 (@visegrad24) August 28, 2026

Οι εργαζόμενοι του ανακτόρου, σύμφωνα με την Washington Post συνέλεξαν επίσης κάρτες που είχαν βραχεί από τη νυχτερινή νεροποντή και τις στέγνωσαν, ώστε να διατηρηθούν τα μηνύματα των πολιτών για τις επόμενες γενιές, σύμφωνα με το NRK.

🇳🇴 A VERY SPECIAL DAY FOR THE PEOPLE OF NORWAY.



An extraordinary and emotional day for everyone who gathered outside to say goodbye to King Harald V.



There was a powerful atmosphere across the city—a deep silence, shared grief, and a sense of unity among the people. The… pic.twitter.com/WlPi9RIRlo — American Nightmare 🇺🇸 (@thewakeninq) August 29, 2026

Σε ολόκληρη τη χώρα, εκκλησίες και δημαρχεία άνοιξαν ειδικά το Σάββατο, προκειμένου οι πολίτες να ανάψουν κεριά και να καταγράψουν τις σκέψεις τους για τον εκλιπόντα βασιλιά στα βιβλία συλλυπητηρίων.

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Το φέρετρο έφτασε στο βασιλικό ανάκτορο το βράδυ της Παρασκευής, από το Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο, όπου ο Χάραλντ άφησε την τελευταία του πνοή.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Χάραλντ Ε΄ πέθανε το πρωί της Παρασκευής και ο 53χρονος γιος του, διάδοχος του θρόνου Χάακον, έγινε βασιλιάς Χάακον Η΄. Αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα προς τον νορβηγικό λαό κατά την πρώτη του ομιλία ως βασιλιάς, είτε αργότερα το Σάββατο είτε τις επόμενες ημέρες.